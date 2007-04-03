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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 сер, 2022 18:17
samvexler написав:Бариги в канторах
вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.
попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)
ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!
там не закриття - а варто розстріл вводити
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privet_vam
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:45
privet_vam написав:
ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!
Я тут на сусідній продуктовій гілці написав цікаве спостереження - але туди щось ніхто не заходить... - то перенесу його сюди>>>>>
Успіх написав:
Я тут у відпустку з фронту приїхав... - то скажу таке:Ті 20Кгрн, що я до 24.02.22р. з натяжкою заробляв(торгівля/я ФОП) - то тепер на те все глянув/по знайомих "торгашах" глянув... і по цінах на все - особливо на продукти, які потрібно ЩОДНЯ людині(а не умовна шафа, чи подушка/ковдра, яка 1раз на багато років змінюється) - то от що я подумав/дійшов висновку: Що мені б зараз було б дуууууже важко заробити оті 20К(а може і не витягував би їх, бо торгівля - ніяка по сусідах/знайомих "торгашах")
І тут - справді біда!(бо війна) - Ціни піднялись на 20-30-50 і більше відсотків (на різний товар) - а заробляється(судячи по знайомих/та і мій батько двічі на тиждень мій бізнес трошки тягне/розпродує товар) - або так само, як пів року тому, або й швидше - МЕНШЕ заробляється!!! В ГРИВНІ!!!
Висновок?
Перефразовуючи свою ж приказку, то - "Краще 30К(+14К) в тилу, ніж 100К(+14К) на передку, - і ще краще, ніж 20К у цивільному житті!"
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 30 сер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:00
privet_vam написав: samvexler написав:Бариги в канторах
вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.
попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)
ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!
там не закриття - а варто розстріл вводити
я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.Но когда увидел первые фермерские арбузики маленькие и не вкусные по 25 грн тоже у барыг без коментариев....из египта векзти или сорвать на огороде в 5 км от рынка
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:10
konstantin kirovograd написав:
я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:15
Мизантрóп написав: konstantin kirovograd написав:
я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55
В місті Лева на ринку 35(подовгасті - не смачні), а малі-круглі в атб - 45
То хто казав, що банани дорогі?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:33
konstantin kirovograd написав: privet_vam написав: samvexler написав:Бариги в канторах
вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.
попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)
ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!
там не закриття - а варто розстріл вводити
я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.Но когда увидел первые фермерские арбузики маленькие и не вкусные по 25 грн тоже у барыг без коментариев....из египта векзти или сорвать на огороде в 5 км от рынка
я теж іскрєннє удівльон, що на валютном форумі дописують люди, які не читали адама сміта.
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