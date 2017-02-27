prodigy написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року. Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
странно... Вы ж доллар продаете сейчас! годовое дно €/$ явно будет именно ближе к новому году. т.е. евро надо покупать сейчас, а бакс продать как можно папізже.
Цікава думка. Дякую. Я з такої точки зору не думав.
1) Я поки долар не продаю. Лише сказав, що нарешті справжній паритет. (копійки не рахуємо). 2) А чи можу я вас просити навести якісь аргументи, чому ви вважаєте, що дно буде ближче до нового року ? Наскільки я розумію еврік може "ковбасить" протягом наступних 4 місяців.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................30.08.2022...........31.08.2022 дата розрахунку...............29.08.2022............30.08.2022 Євро..................................36,554...................36,6564...+0.28% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0024 (вчера 0.9996). Качели качаются ...
Индекс доллара DXY в 15-00 108.51 (вчера 108.77)
Вчерашние финансовые результаты выглядят оптимистичнее всей прошлой недели: продажа валюты была минимальной, казначейство в плюсах, наличка текла в банки.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 серпня 2022 року, до державного бюджету залучено 3 927 458 159,19 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 11.01.2023 - 133 дня - 12% - 227 576 993,97 грн; - до 05.07.2023 - 308 дней - 14% - 1 938 034,78 грн; - до 27.09.2023 - 392 дня - 16% - 93 431 633,89 грн; - до 27.04.2023 - 239 дней - 4% - $2 106 611,40; - до 22.06.2023 - 295 дней - 4.5% - $16 192 782,20; - до 25.01.2024 - 512 дней - 4% - $30 114 600,00; - до 11.01.2024 - 498 дней - 2.5% - 50 174 523,45 евро. Результат несколько лучше предыдущих пары размещений за счет валютных облигаций. Наибольшей популярностью пользовались самые низкодоходные бумаги в евро. Похоже, народ надеется на восстановление евро.
Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.
попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)
samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили. попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)
Не закриють. У системі, що склалася на основі "ятобітимені" усі до самого верху пов'язані та мають про запас пред'яви та компромат один на одного. Тому і обмінки, і бурштин, і наркоділери.
Євро перевищив паритет проти долара у вівторок на тлі настроїв на ринку, що Європейський центральний банк може вдатися до стрімкого підвищення ключової ставки для стримування інфляції.
Про це повідомляє Reuters.
Валюта зросла на 0,32% до 1,00295 долара після того, як впала до майже 20-річного мінімуму.
"Йдеться про те, що ЄЦБ був набагато більш агресивним протягом останніх кількох сесій, а також про тиск з боку цін на природний газ", — сказав Джон Гарді, керівник відділу валютної стратегії Saxo Bank. "Також помітно, що ми спостерігаємо деякий "магнетизм" довкола цього паритетного рівня євро/долар, тому часто такі "круглі" рівні можуть стати проблемою".
Шанси на підвищення ставки ЄЦБ одразу на 75 базисних пунктів зросли після того, як у своїх виступах спікери Центробанку на щорічному симпозіумі ФРС підтримали аргументи на користь значного підвищення.
Інфляційні дані Німеччини, найбільшої економіки ЄС, допоможуть визначити, наскільки агресивно ЄЦБ діятиме на найближчому засіданні, щоб приборкати інфляцію.
Україна отримала у серпні 4,6 млрд. доларів фінансової допомоги. Це рекордна сума за півроку війни. Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 30 серпня, повідомив голова Мінфіну Сергій Марченко. «Також очікуємо у вересні надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги – це останній транш, і також очікуємо на вересень та початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС», – сказав він. При цьому Марченко наголосив, що для України «не принципово, грант чи кредит, чи він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Для нас важливо закрити питання ліквідності». Зазначимо, у Мінфіні анонсували надходження до України у серпні понад 5 млрд доларів зовнішньої допомоги порівняно з 1,7 млрд у липні та 4,4 млрд у червні. На даний момент Україна вже отримала близько 17 млрд. доларів зовнішньої допомоги з анонсованих 30 млрд. доларів.
prodigy написав:для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%) і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)
Почну з кінця... Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить? Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!
Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес" :D Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити орендду!
Повертаючись до теми бізнесу☝️ Так от - я вирішив цього разу НЕ підвищувати ціни (тобто, вони в мене заложені по курсу 35-36 - в травні/тато переписав ціни) Так от - сьогодні тато наторгував "трошки нижче середнього"! Я кажу(жартуючи) - як так??? Не хотіли купувати товар по "старих цінах"? А тато каже - та що, як людей майже нема/не заходять...
І знайома написала, що теж в неї сьогодні "не густо" з торгівлею...
Але, я думаю, що має пройти хоч 2 тижні, а краще місяць - і, якщо курс не відкотиться хоч на 37, то тоді(можливо) таки краще/інтенсивніше почнуть купувати "по старих цінах"!
Але, все одно це не продукти, які ЗАВЖДИ купують по НОВИХ/ВИЩИХ цінах! Жрачка...жрачка...жрачка...
Ну і ще продукція Євгена Черняка- туди ж
Був у вас в Львові… Ситуація з економікою просто супер! Всі найдорожчі готелі забиті, всі найдорожчі ресторани і бари забиті, припаркуватися в центрі нереально… Бачив шикарніші весілля в церквах з Ролс-Ройсами і Майбахами… Що здивувало - це величезна кількість циган, які весь час щось просять скрізь і весь час дивляться в кого, що поцупити! Думаю, що львів’янам гріх жалітися на життя!