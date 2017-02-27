Додано: Сер 31 сер, 2022 10:08

Qwerty написав: Був у вас в Львові… Ситуація з економікою просто супер! Всі найдорожчі готелі забиті, всі найдорожчі ресторани і бари забиті, припаркуватися в центрі нереально… Бачив шикарніші весілля в церквах з Ролс-Ройсами і Майбахами…

Що здивувало - це величезна кількість циган, які весь час щось просять скрізь і весь час дивляться в кого, що поцупити!

Думаю, що львів’янам гріх жалітися на життя! Був у вас в Львові… Ситуація з економікою просто супер! Всі найдорожчі готелі забиті, всі найдорожчі ресторани і бари забиті, припаркуватися в центрі нереально… Бачив шикарніші весілля в церквах з Ролс-Ройсами і Майбахами…Що здивувало - це величезна кількість циган, які весь час щось просять скрізь і весь час дивляться в кого, що поцупити!Думаю, що львів’янам гріх жалітися на життя!

На Київській гілці іноді таке читаю... і от Ви про Львів таке пишете...Але, це все про "еліту"(чи як там Франт каже - "укро-бидло-еліту") пишете, а що напишете про "середній клас" і про простих/пересічних? Бо саме на них, у моїх знайомих "торгашах", розрахований бізнес/торгівля!Тому, я пишу про "простіших" людей....І от що я побачив, приїхавши у відпустку з фронту... - то скажу таке:20Кгрн, що я до 24.02.22р. з натяжкою заробляв(торгівля/я ФОП) - то тепер на те все глянув/по знайомих "торгашах" глянув на їхній бізнес/торгівлю... і по цінах на все - особливо на продукти, які потрібно ЩОДНЯ людині(а не умовна шафа, чи подушка/ковдра, яка 1раз на багато років змінюється) - то от що я подумав/дійшов висновку: Що мені б зараз було б дуууууже важко заробити оті 20К(а може і не витягував би їх, бо торгівля - ніяка по сусідах/знайомих "торгашах")І тут - справді біда!(бо війна) - Ціни піднялись на 30-50 і більше відсотків (на різний товар) - а заробляється(судячи по знайомих/та і мій батько двічі на тиждень мій бізнес трошки тягне/розпродує товар) - або так само, як пів року тому, або й швидше - МЕНШЕ заробляється!!! В ГРИВНІ!!!Але - йде війна і це☝️ ще швидше, НЕ найгірший варіант!