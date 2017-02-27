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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9902990399049905
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 09:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня усім.
Як би це смішно не лунало, але гривня пішла капітально зміцнюватись, бачу на заході взагалі деякі обмінки зняли гуртові курси і приймають долар не дорожче 40.3 грн, тобто по роздрібним курсам.
Заявок на продаж валюти суттєво більше ніж на покупку і курс почав динамічно знижуватись.
Прийм в столиці 40.5, продаж 40.65.
Гарно. Файно. Таки НБУ зняв напруженість з валютного ринку і чорний ринок рухається у бік котирувань офіційного курса.
Ось так, далі будуть тільки добрі новини.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:08

Але, все одно буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©

  Qwerty написав:Був у вас в Львові… Ситуація з економікою просто супер! Всі найдорожчі готелі забиті, всі найдорожчі ресторани і бари забиті, припаркуватися в центрі нереально… Бачив шикарніші весілля в церквах з Ролс-Ройсами і Майбахами…
Що здивувало - це величезна кількість циган, які весь час щось просять скрізь і весь час дивляться в кого, що поцупити!
Думаю, що львів’янам гріх жалітися на життя!

На Київській гілці іноді таке читаю... і от Ви про Львів таке пишете...
Але, це все про "еліту"(чи як там Франт каже - "укро-бидло-еліту") пишете, а що напишете про "середній клас" і про простих/пересічних? Бо саме на них, у моїх знайомих "торгашах", розрахований бізнес/торгівля!

Тому, я пишу про "простіших" людей....
І от що я побачив, приїхавши у відпустку з фронту... - то скажу таке:
20Кгрн, що я до 24.02.22р. з натяжкою заробляв(торгівля/я ФОП) - то тепер на те все глянув/по знайомих "торгашах" глянув на їхній бізнес/торгівлю... і по цінах на все - особливо на продукти, які потрібно ЩОДНЯ людині(а не умовна шафа, чи подушка/ковдра, яка 1раз на багато років змінюється) - то от що я подумав/дійшов висновку: Що мені б зараз було б дуууууже важко заробити оті 20К(а може і не витягував би їх, бо торгівля - ніяка по сусідах/знайомих "торгашах")
І тут - справді біда!(бо війна) - Ціни піднялись на 30-50 і більше відсотків (на різний товар) - а заробляється(судячи по знайомих/та і мій батько двічі на тиждень мій бізнес трошки тягне/розпродує товар) - або так само, як пів року тому, або й швидше - МЕНШЕ заробляється!!! В ГРИВНІ!!!
Але - йде війна і це☝️ ще швидше, НЕ найгірший варіант!
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:31

  somilitark написав:Доброго дня усім.
Як би це смішно не лунало, але гривня пішла капітально зміцнюватись, бачу на заході взагалі деякі обмінки зняли гуртові курси і приймають долар не дорожче 40.3 грн, тобто по роздрібним курсам.
Заявок на продаж валюти суттєво більше ніж на покупку і курс почав динамічно знижуватись.
Прийм в столиці 40.5, продаж 40.65.
Гарно. Файно. Таки НБУ зняв напруженість з валютного ринку і чорний ринок рухається у бік котирувань офіційного курса.
Ось так, далі будуть тільки добрі новини.


це мабуть тому, що я вчора взяв трохи по 40,80 :lol:
таке саме було й на початку липня
Vitalych-new
 
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