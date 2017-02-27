Не закриють.
У системі, що склалася на основі "ятобітимені" усі до самого верху пов'язані та мають про запас пред'яви та компромат один на одного.
Тому і обмінки, і бурштин, і наркоділери.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 сер, 2022 16:55
Не закриють.
У системі, що склалася на основі "ятобітимені" усі до самого верху пов'язані та мають про запас пред'яви та компромат один на одного.
Тому і обмінки, і бурштин, і наркоділери.
Додано: Вів 30 сер, 2022 17:02
Євро перевищив паритет проти долара у вівторок на тлі настроїв на ринку, що Європейський центральний банк може вдатися до стрімкого підвищення ключової ставки для стримування інфляції.
Про це повідомляє Reuters.
Валюта зросла на 0,32% до 1,00295 долара після того, як впала до майже 20-річного мінімуму.
"Йдеться про те, що ЄЦБ був набагато більш агресивним протягом останніх кількох сесій, а також про тиск з боку цін на природний газ", — сказав Джон Гарді, керівник відділу валютної стратегії Saxo Bank. "Також помітно, що ми спостерігаємо деякий "магнетизм" довкола цього паритетного рівня євро/долар, тому часто такі "круглі" рівні можуть стати проблемою".
Шанси на підвищення ставки ЄЦБ одразу на 75 базисних пунктів зросли після того, як у своїх виступах спікери Центробанку на щорічному симпозіумі ФРС підтримали аргументи на користь значного підвищення.
Інфляційні дані Німеччини, найбільшої економіки ЄС, допоможуть визначити, наскільки агресивно ЄЦБ діятиме на найближчому засіданні, щоб приборкати інфляцію.
Додано: Вів 30 сер, 2022 18:53
Україна отримала у серпні рекордний обсяг фіндопомоги
Україна отримала у серпні 4,6 млрд. доларів фінансової допомоги. Це рекордна сума за півроку війни.
Про це в ефірі телемарафону у вівторок, 30 серпня, повідомив голова Мінфіну Сергій Марченко.
«Також очікуємо у вересні надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги – це останній транш, і також очікуємо на вересень та початок жовтня отримання макрофінансової допомоги з боку ЄС», – сказав він.
При цьому Марченко наголосив, що для України «не принципово, грант чи кредит, чи він виділяється на довгостроковий період на пільгових умовах. Для нас важливо закрити питання ліквідності».
Зазначимо, у Мінфіні анонсували надходження до України у серпні понад 5 млрд доларів зовнішньої допомоги порівняно з 1,7 млрд у липні та 4,4 млрд у червні.
На даний момент Україна вже отримала близько 17 млрд. доларів зовнішньої допомоги з анонсованих 30 млрд. доларів.
Додано: Сер 31 сер, 2022 09:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго дня усім.
Як би це смішно не лунало, але гривня пішла капітально зміцнюватись, бачу на заході взагалі деякі обмінки зняли гуртові курси і приймають долар не дорожче 40.3 грн, тобто по роздрібним курсам.
Заявок на продаж валюти суттєво більше ніж на покупку і курс почав динамічно знижуватись.
Прийм в столиці 40.5, продаж 40.65.
Гарно. Файно. Таки НБУ зняв напруженість з валютного ринку і чорний ринок рухається у бік котирувань офіційного курса.
Ось так, далі будуть тільки добрі новини.
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:31
це мабуть тому, що я вчора взяв трохи по 40,80
таке саме було й на початку липня
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:14
Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:16
Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой" 40.
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:56
Уряд та Офіс відмовились від ідеї впровадження 10% імпортного збору.
Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження (текст відправлений ще 05 серпня) на погодження міністерства, на реєстрацію у Парламенті він не піде.
👏Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу.
🤘Ось саме для цього я першим і викрив (03 серпня) плани влади впровадити цю ідею і що треба зробити. І винес це у публічну площину) Привіт 🤦♂️деяким «особливо обдарованим » файсбук-бійцям, які там щось на парламент хотіли перекинути)
І дякую асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію.
🤝Так що вітаю всіх - гарна team work) Цей бій ми перемогли)
👀Буду ще слідкувати, щоб не повернулися до ідеї, але потенціалу не бачу.
t.me/yzheleznyak/2313
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:56
Ви як завжди послідовний і у вас уже звичний дуже грунтовний аналіз ситуації, так можуть не тільки всі))
Тобто гарантовано курс буде 50+, на 25% вище сьогоднішнього, а зараз ви мрієте зловити аж 40 копійок, тобто 1%, причому треба скоріш за все поїхати ще до Києва, тобто 280 км для гарної лошадки це взагалі не коло...
У вас серйозний рівень, треба заводити Ютуб канал і вести стріми, багато людей будуть вам заздрити, Охріменка викинуть з пляжа, ви будете зірка телебачення, бо Соскін вже не фотогенічний, зараз настав час нових облич, я так гадаю.
От буде прикол, що курс нащупав точку рівноваги і залишиться на цьому рівні до перемоги, а потім тільки вниз, гадаєте малореально?
Але тільки такі варіанти і випадають в нашому казіно, той варік, на який ні ставить НІХТО
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|