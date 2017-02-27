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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9902990399049905
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:02

  jump написав:Уряд та Офіс відмовились від ідеї впровадження 10% імпортного збору.

Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження (текст відправлений ще 05 серпня) на погодження міністерства, на реєстрацію у Парламенті він не піде.

👏Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу.

🤘Ось саме для цього я першим і викрив (03 серпня) плани влади впровадити цю ідею і що треба зробити. І винес це у публічну площину) Привіт 🤦‍♂️деяким «особливо обдарованим » файсбук-бійцям, які там щось на парламент хотіли перекинути)

І дякую асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію.

🤝Так що вітаю всіх - гарна team work) Цей бій ми перемогли)

👀Буду ще слідкувати, щоб не повернулися до ідеї, але потенціалу не бачу.
t.me/yzheleznyak/2313

Від 10% імпортного збору відмовилися, але ціни збільшать відсотків на 20.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:18

  Zebra написав:
  somilitark написав:Доброго дня усім.
Як би це смішно не лунало, але гривня пішла капітально зміцнюватись, бачу на заході взагалі деякі обмінки зняли гуртові курси і приймають долар не дорожче 40.3 грн, тобто по роздрібним курсам.
Заявок на продаж валюти суттєво більше ніж на покупку і курс почав динамічно знижуватись.
Прийм в столиці 40.5, продаж 40.65.
Гарно. Файно. Таки НБУ зняв напруженість з валютного ринку і чорний ринок рухається у бік котирувань офіційного курса.
Ось так, далі будуть тільки добрі новини.

Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30
Нашо вам ті копійки?
Розмістіться по 37,ХХ на три місяці та й по всьому))
asti
 
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