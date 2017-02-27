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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:02
jump написав:
Уряд та Офіс відмовились від ідеї впровадження 10% імпортного збору.
Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження (текст відправлений ще 05 серпня) на погодження міністерства, на реєстрацію у Парламенті він не піде.
👏Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу.
🤘Ось саме для цього я першим і викрив (03 серпня) плани влади впровадити цю ідею і що треба зробити. І винес це у публічну площину) Привіт 🤦♂️деяким «особливо обдарованим » файсбук-бійцям, які там щось на парламент хотіли перекинути)
І дякую асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію.
🤝Так що вітаю всіх - гарна team work) Цей бій ми перемогли)
👀Буду ще слідкувати, щоб не повернулися до ідеї, але потенціалу не бачу.
t.me/yzheleznyak/2313
Від 10% імпортного збору відмовилися, але ціни збільшать відсотків на 20.
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копейка
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:18
Zebra написав: somilitark написав:
Доброго дня усім.
Як би це смішно не лунало, але гривня пішла капітально зміцнюватись, бачу на заході взагалі деякі обмінки зняли гуртові курси і приймають долар не дорожче 40.3 грн, тобто по роздрібним курсам.
Заявок на продаж валюти суттєво більше ніж на покупку і курс почав динамічно знижуватись.
Прийм в столиці 40.5, продаж 40.65.
Гарно. Файно. Таки НБУ зняв напруженість з валютного ринку і чорний ринок рухається у бік котирувань офіційного курса.
Ось так, далі будуть тільки добрі новини.
Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30
Нашо вам ті копійки?
Розмістіться по 37,ХХ на три місяці та й по всьому))
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asti
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:24
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.08.2022..........01.09.2022
дата розрахунку................30.08.2022...........31.08.2022
Євро...................................36,6564................36,5704...-0.23%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0000 (вчера 1.0024).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.96 (вчера 108.51)
Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера опять продавал валюту очень скромно. Казначейство потратило почти все деньги, полученные в понедельник. Была очень небольшая обналичка.
Статистика валютного рынка показывает, что в понедельник клиентское предложение значительно превышало спрос.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:27
копейка написав:
..
👏Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу.
..
нет.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:25
копейка написав: jump написав:
Уряд та Офіс відмовились від ідеї впровадження 10% імпортного збору.
Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження (текст відправлений ще 05 серпня) на погодження міністерства, на реєстрацію у Парламенті він не піде.
👏Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу.
🤘Ось саме для цього я першим і викрив (03 серпня) плани влади впровадити цю ідею і що треба зробити. І винес це у публічну площину) Привіт 🤦♂️деяким «особливо обдарованим » файсбук-бійцям, які там щось на парламент хотіли перекинути)
І дякую асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію.
🤝Так що вітаю всіх - гарна team work) Цей бій ми перемогли)
👀Буду ще слідкувати, щоб не повернулися до ідеї, але потенціалу не бачу.
t.me/yzheleznyak/2313
Від 10% імпортного збору відмовилися, але ціни збільшать відсотків на 20.
Але ви ж не до кінця розвинули дуже глибоку думку, яким же чином відмова від додаткового збору в 10% на МІЖБАНКУ підвищить ціни на 20%? І де саме підвищить ціни? На міжбанку нічого не зміниться, що ви мали на увазі? Роздріб чи що?
Не соромтесь, поясніть нам, людям без такої Енштейнівської логіки усі складові цього перетворення.
Будь ласка розкладіть все по полочкам, ви ж вмієте все доступно розтлумачити?
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somilitark
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:30
Запорожье
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🇪🇺EUR 40.60 40.80
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edvardd
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:53
asti написав:
Сегодня припустились немного. Стабилизец?!
Пішов відкуп перед новою порцією гривні .Вважаю ,що навіть можемо до 40.5 припастидо понеділка.Але вже з кінця наступного тижня можеио побачити нові піки по долару 43 мінімум.
Вчора здавала в Дніпрі кілька штук на погашення кредиту ,то бачила .як гривню привозять валізами. Питання до фахівців- хто ці постачальники гривневих камазів?
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2daphne
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Додано: Сер 31 сер, 2022 15:58
edvardd написав:
Запорожье
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🇪🇺EUR 40.60 40.80
в Дніпрі так само
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2daphne
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:10
2daphne написав:
Питання до фахівців- хто ці постачальники гривневих камазів?
Якщо у Дніпрі - то Приватбанк.
Я там у банкоматах геть нові купюри нещодавно знімав.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 17:02
somilitark написав: копейка написав:
Від 10% імпортного збору відмовилися, але ціни збільшать відсотків на 20.
Але ви ж не до кінця розвинули дуже глибоку думку, яким же чином відмова від додаткового збору в 10% на МІЖБАНКУ підвищить ціни на 20%? І де саме підвищить ціни? На міжбанку нічого не зміниться, що ви мали на увазі? Роздріб чи що?
Не соромтесь, поясніть нам, людям без такої Енштейнівської логіки усі складові цього перетворення.
Будь ласка розкладіть все по полочкам, ви ж вмієте все доступно розтлумачити?
Неодноразово обговорювалося на що вплине +10 імпортного збору.
Зміни цінової політики все одно відіграють своє.
Дослівно "на МІЖБАНКУ" це ваші фантазії, які спотворили сенс.
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