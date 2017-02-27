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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 сер, 2022 17:05
Amat написав:
Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.
якщо покупати за долар то може дно попереду, а якщо за гривну -то давно позаду (десь у березні)
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Додано: Сер 31 сер, 2022 17:14
asti написав:
Нашо вам ті копійки?
Розмістіться по 37,ХХ на три місяці та й по всьому))
А ви оці мої "думки вголос" читали на гілці "клуб 50К"?
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Успіх написав: alex lem написав: klug написав:
В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.
Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу.
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,.
👍
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати"
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )
А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз
Чи в когось ще є інші варіанти?))
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