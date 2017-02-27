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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9903990499059906
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.


якщо покупати за долар то може дно попереду, а якщо за гривну -то давно позаду (десь у березні)
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:14

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  asti написав:Нашо вам ті копійки?
Розмістіться по 37,ХХ на три місяці та й по всьому))

А ви оці мої "думки вголос" читали на гілці "клуб 50К"?
  Успіх написав:
  alex lem написав:
  klug написав: В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.

Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу.
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,.

👍 :mrgreen:
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати" :mrgreen:
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )

А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:

Чи в когось ще є інші варіанти?))

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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  #<1 ... 9903990499059906
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