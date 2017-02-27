RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9903990499059906
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.


якщо покупати за долар то може дно попереду, а якщо за гривну -то давно позаду (десь у березні)
prodigy
 
Повідомлень: 8371
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 3010 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:14

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  asti написав:Нашо вам ті копійки?
Розмістіться по 37,ХХ на три місяці та й по всьому))

А ви оці мої "думки вголос" читали на гілці "клуб 50К"?
  Успіх написав:
  alex lem написав:
  klug написав: В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.

Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу.
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,.

👍 :mrgreen:
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати" :mrgreen:
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )

А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:

Чи в когось ще є інші варіанти?))

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 18.03.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:38

Успіх

навіщо викладати на форум свої острахи, виглядає як перший депозит у житті відкрили

сиди тихо і сподівайся на країну...ні це не про тебе :mrgreen:

think positive
воюй відважно(роби те що маєш робити)-
збережеш свою країну яку ти пішов боронити
100% отримуєш все що мрієш
(депозит це такі дрібниці життя)
prodigy
 
Повідомлень: 8371
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 3010 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:25

У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski.
Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН.
Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).
Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку :arrow: https://www.volynnews.com/news/all/u-po ... ursom-nbu/
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 10.10.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:28

Все буде добре!©

  prodigy написав:навіщо викладати на форум

Та бо це - ОЧЕВИДНІ речі!)))
(та й справді - це мої перші валютні депозити під час повномасштабної війни!)
  prodigy написав:(депозит це такі дрібниці життя)

100% погоджуюсь!
Особливо в теперішній час!

Та й що там ті депозити)) - я от додому купив/зробив запаси борошна, олії, цукру... - тож, як мінімум, сім'я голодна не буде! :D

п.с.
В суботу вже їду в Мико область... в зону БД...
Старший синочок(12р.) питає - "Тату, а скоро війна закінчиться?"
А молодший синочок(3,5р.) каже - "Татко, візьми мене з собою... візьми мене на війну... я буду там орків стріляти..."

С#ка! С#ка війна!!!

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3834
З нами з: 18.03.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
3
4
1
  #<1 ... 9903990499059906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3108, 3109, 3110
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31096 33211941
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 10:52
fishman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 163, 164, 165
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1644 11422163
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2022 19:15
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22550401
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2372)
31.08.2022 19:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.