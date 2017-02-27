якщо покупати за долар то може дно попереду, а якщо за гривну -то давно позаду (десь у березні)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 сер, 2022 17:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 31 сер, 2022 17:14
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
А ви оці мої "думки вголос" читали на гілці "клуб 50К"?
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 31 сер, 2022 17:38
Успіх
навіщо викладати на форум свої острахи, виглядає як перший депозит у житті відкрили
сиди тихо і сподівайся на країну...ні це не про тебе
think positive
воюй відважно(роби те що маєш робити)-
збережеш свою країну яку ти пішов боронити
100% отримуєш все що мрієш
(депозит це такі дрібниці життя)
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:25
У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski.
Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН.
Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).
Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:28
Все буде добре!©
Та бо це - ОЧЕВИДНІ речі!)))
(та й справді - це мої перші валютні депозити під час повномасштабної війни!)
100% погоджуюсь!
Особливо в теперішній час!
Та й що там ті депозити)) - я от додому купив/зробив запаси борошна, олії, цукру... - тож, як мінімум, сім'я голодна не буде!
п.с.
В суботу вже їду в Мико область... в зону БД...
Старший синочок(12р.) питає - "Тату, а скоро війна закінчиться?"
А молодший синочок(3,5р.) каже - "Татко, візьми мене з собою... візьми мене на війну... я буду там орків стріляти..."
С#ка! С#ка війна!!!
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