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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9903990499059906
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Мені потрібна доволі велика сума евриків приблизно до нового року.
Я просто "дно ловлю" з цього приводу і у цей період.


якщо покупати за долар то може дно попереду, а якщо за гривну -то давно позаду (десь у березні)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:14

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  asti написав:Нашо вам ті копійки?
Розмістіться по 37,ХХ на три місяці та й по всьому))

А ви оці мої "думки вголос" читали на гілці "клуб 50К"?
  Успіх написав:
  alex lem написав:
  klug написав: В той же час, ми усі запасаємося попкорном, щоб побачити чи буде у нього валюта, щоб відати восени.

Ну з попкорном будуть спокійно спостерігати ті хто не участвував в цій атракції,не заніс папір на вклад по кошерному курсу.
А хто таки да, то будуть як в мультику ,,Остров Сокровищ,, співать- ,,Мы все участники регаты, гребем, гребем к себе,, А потім ,,Сушите весла сер, на кой черт вам багатство?,,.

👍 :mrgreen:
В мене теж подібні думки)) хоч я і моя дружина - теж "учасники регати" :mrgreen:
Але тільки тому, що ті кошти, які поклали ми на конвертаційні депо, в найближчий рік - НЕ будуть(не повинні бути) нам потрібні!(хоч дружина буде пробувати забирати валюту через 3міс)) )

А загалом, в мене такі думки/варіанти подальшого розвитку подій на кінець жовтня(саме тоді почнуться закінчуватись трьохмісячні депо) >>>
1. В середині жовтня курс долара штучно опустять на 37,ХХ(буде такий на ЧР) і протримають його таким до Нового року :lol:
2. Приймуть закон видавати валютні депо в гривні, виключно по курсу НБУ :lol:
3. Будуть віддавати в доларах, але в довгих чергах/записах на тиждень-два-три... і то, можливо лише по 200дол. на руки/за 1раз :mrgreen:

Чи в когось ще є інші варіанти?))

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 17:38

Успіх

навіщо викладати на форум свої острахи, виглядає як перший депозит у житті відкрили

сиди тихо і сподівайся на країну...ні це не про тебе :mrgreen:

think positive
воюй відважно(роби те що маєш робити)-
збережеш свою країну яку ти пішов боронити
100% отримуєш все що мрієш
(депозит це такі дрібниці життя)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:25

У Польщі до 10 вересня українці ще можуть скористатися можливістю обміняти гривні на злоті за офіційним курсом НБУ без комісії у PKO Bank Polski.
Однак термін дії договору між Нацбанком України та Польським національним банком добігає кінця, повідомляє ТСН.
Так, від кінця березня поточного року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки чому кожен дорослий біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 тисяч гривень) на польські злоті. Проте цей договір 10 вересня добігає кінця. Усе через значне зменшення кількості обмінних операцій. До слова, від 25 березня українці обміняли 681 мільйон гривень (майже 93 мільйони злотих).
Обміняти можна купюри 100, 200, 500 і 1000 гривень, а загальна сума не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну особу. Гроші виплачують готівкою або на картку. При собі треба мати закордонний паспорт чи ID-картку :arrow: https://www.volynnews.com/news/all/u-po ... ursom-nbu/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:28

Все буде добре!©

  prodigy написав:навіщо викладати на форум

Та бо це - ОЧЕВИДНІ речі!)))
(та й справді - це мої перші валютні депозити під час повномасштабної війни!)
  prodigy написав:(депозит це такі дрібниці життя)

100% погоджуюсь!
Особливо в теперішній час!

Та й що там ті депозити)) - я от додому купив/зробив запаси борошна, олії, цукру... - тож, як мінімум, сім'я голодна не буде! :D

п.с.
В суботу вже їду в Мико область... в зону БД...
Старший синочок(12р.) питає - "Тату, а скоро війна закінчиться?"
А молодший синочок(3,5р.) каже - "Татко, візьми мене з собою... візьми мене на війну... я буду там орків стріляти..."

С#ка! С#ка війна!!!

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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:56

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.08.2022..........01.09.2022
дата розрахунку................30.08.2022...........31.08.2022
Євро...................................36,6564................36,5704...-0.23%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0000 (вчера 1.0024).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.96 (вчера 108.51)

Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера опять продавал валюту очень скромно. Казначейство потратило почти все деньги, полученные в понедельник. Была очень небольшая обналичка.
Статистика валютного рынка показывает, что в понедельник клиентское предложение значительно превышало спрос.


мабуть просте пояснення цьому - це не тільки клієнтська пропозиція, а також кабмін продає допомогу, було б цікаво бачити скільки щодня продає кабмін, тим самим зменшуючи необхідність продажу з боку НБУ
R12
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:44

  Сибарит написав:На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась значительно меньше возврата. Объем в пределах привычного. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 2.874 млрд. грн. (неделей ранее 0.838 млрд. грн.). Избавление от рефинанса ускорилось. 5 млрд. суточного рефинанса уже больше двух недель продолжают перезанимать каждый день, не переводя его в долгосрочный.

В результате интервенций на МБ было изъято из оборотв 15.875 млрд. грн. (неделей ранее эмитировано 2.711 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ выкупил военных облигаций на 25 млрд. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 285 млрд.

Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составило 6.251 млрд. грн, (неделей ранее 6.873 млрд. грн). Для недели, на которую пришелся основной выкуп ОВГЗ в августе результат весьма скромен.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 50.679 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 281.727 млрд. грн. (неделей ранее 245.568 млрд. грн.) Увеличение ликвидности можно связать с весомыми расходами казначейства.

Расходы казначейства превысили доходы на 51.794 млрд. грн. (неделей ранее доходы 1.937 млрд. грн.)
...

прошло уже несколько месяцев, но Вы все равно не учитываете один фактор - что эмиссия частично скрыта в расходах казначейства. в 51 ярда расходов сидит выкуп НБУ 25 ярдов (кстати почему 25, а не 30 ярдов?). а что остальное? а остальное - это гривна, которую казначейство получило от НБУ в обмен на валюты от внешней помощи. эти операции проходят вне межбанка, поэтому складывается впечатление, что НБУ только продает валюту.

т.о. эмиссия за неделю составила 31 ярд - поэтому и выросли остатки на коррсчетах и депосертификатах.

не может с начала войны изъятие быть отрицательным - деньги увеличились и в нале, и в безнале...

как-то так

и кстати да, в те дни, когда НБУ покупает, а не продает валюту, а казначейство как раз в эти недели не вбрасывает деньги - рискну предположить, что именно тогда минфин продает валюту на межбанке. зачем и почему - хз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:45

  R12 написав:
  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.08.2022..........01.09.2022
дата розрахунку................30.08.2022...........31.08.2022
Євро...................................36,6564................36,5704...-0.23%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0000 (вчера 1.0024).

Индекс доллара DXY в 15-00 108.96 (вчера 108.51)

Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера опять продавал валюту очень скромно. Казначейство потратило почти все деньги, полученные в понедельник. Была очень небольшая обналичка.
Статистика валютного рынка показывает, что в понедельник клиентское предложение значительно превышало спрос.


мабуть просте пояснення цьому - це не тільки клієнтська пропозиція, а також кабмін продає допомогу, було б цікаво бачити скільки щодня продає кабмін, тим самим зменшуючи необхідність продажу з боку НБУ

судя по отчетам, большую часть внешней помощи минфин продает НБУ напрямую, без межбанка.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:11

  копейка написав:
  somilitark написав:
  копейка написав:Від 10% імпортного збору відмовилися, але ціни збільшать відсотків на 20.

Але ви ж не до кінця розвинули дуже глибоку думку, яким же чином відмова від додаткового збору в 10% на МІЖБАНКУ підвищить ціни на 20%? І де саме підвищить ціни? На міжбанку нічого не зміниться, що ви мали на увазі? Роздріб чи що?
Не соромтесь, поясніть нам, людям без такої Енштейнівської логіки усі складові цього перетворення.
Будь ласка розкладіть все по полочкам, ви ж вмієте все доступно розтлумачити?

Неодноразово обговорювалося на що вплине +10 імпортного збору.
Зміни цінової політики все одно відіграють своє.
Дослівно "на МІЖБАНКУ" це ваші фантазії, які спотворили сенс.

Ви якась глухоніма, повідомлення було про те, що додатковий імпортний збір в 10% при покупці валюти не буде введений, всі експортно імпортні операції проводяться на міжбанку, якщо банк закрив би покупців не виходячи на міжбанк, то в цьому випадку діяло правило продали по оф.курсу, а купили по оф.курс плюс комісія банку, плюс збір в 10%, куди би пішов той збір, це б не хвильовало покупця, але він би був присутній.
Що спотворило сенс, так це ваша уява і методички, вже рашаботи так розганяють зРаду, що заблукали в одній березі і показали які вони "розумні")))
Ми всі побачили невігластво найвищого левела від ольгінодафн((((((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:17

  Успіх написав:
  prodigy написав:навіщо викладати на форум

Та бо це - ОЧЕВИДНІ речі!)))
(та й справді - це мої перші валютні депозити під час повномасштабної війни!)
  prodigy написав:(депозит це такі дрібниці життя)

100% погоджуюсь!
Особливо в теперішній час!

Та й що там ті депозити)) - я от додому купив/зробив запаси борошна, олії, цукру... - тож, як мінімум, сім'я голодна не буде! :D

п.с.
В суботу вже їду в Мико область... в зону БД...
Старший синочок(12р.) питає - "Тату, а скоро війна закінчиться?"
А молодший синочок(3,5р.) каже - "Татко, візьми мене з собою... візьми мене на війну... я буду там орків стріляти..."

С#ка! С#ка війна!!!


……читаю и плачу навзрыд . Слёзы просто душат . Плять ….. такого фантаста можем загубить . Сука война
холява
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