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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 сер, 2022 20:38
холява написав:
……читаю и плачу навзрыд . Слёзы просто душат . Плять ….. такого фантаста можем загубить
На жаль - реаліста!
А так, мені б справді хотілось, щоб це була фантастика... щоб це все був сон...
Цей сон...
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:55
Shaman написав: R12 написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.08.2022..........01.09.2022
дата розрахунку................30.08.2022...........31.08.2022
Євро...................................36,6564................36,5704
...-0.23%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0000
(вчера 1.0024).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.96
(вчера 108.51)
Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера опять продавал валюту очень скромно. Казначейство потратило почти все деньги, полученные в понедельник. Была очень небольшая обналичка.
Статистика валютного рынка показывает, что в понедельник клиентское предложение значительно превышало спрос.
мабуть просте пояснення цьому - це не тільки клієнтська пропозиція, а також кабмін продає допомогу, було б цікаво бачити скільки щодня продає кабмін, тим самим зменшуючи необхідність продажу з боку НБУ
судя по отчетам, большую часть внешней помощи минфин продает НБУ напрямую, без межбанка.
по яким звітам? давайте посилання
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:58
Zebra написав:
Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой" 40.
somilitark написав:
Тобто гарантовано курс буде 50+, на 25% вище сьогоднішнього, а зараз ви мрієте зловити аж 40 копійок, тобто 1%, причому треба скоріш за все поїхати ще до Києва, тобто 280 км для гарної лошадки це взагалі не коло...
У вас серйозний рівень, треба заводити Ютуб канал і вести стріми, багато людей будуть вам заздрити, Охріменка викинуть з пляжа, ви будете зірка телебачення, бо Соскін вже не фотогенічний, зараз настав час нових облич, я так гадаю.
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