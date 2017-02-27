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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:55
Shaman написав: R12 написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.08.2022..........01.09.2022
дата розрахунку................30.08.2022...........31.08.2022
Євро...................................36,6564................36,5704
...-0.23%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0000
(вчера 1.0024).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.96
(вчера 108.51)
Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера опять продавал валюту очень скромно. Казначейство потратило почти все деньги, полученные в понедельник. Была очень небольшая обналичка.
Статистика валютного рынка показывает, что в понедельник клиентское предложение значительно превышало спрос.
мабуть просте пояснення цьому - це не тільки клієнтська пропозиція, а також кабмін продає допомогу, було б цікаво бачити скільки щодня продає кабмін, тим самим зменшуючи необхідність продажу з боку НБУ
судя по отчетам, большую часть внешней помощи минфин продает НБУ напрямую, без межбанка.
по яким звітам? давайте посилання
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R12
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:58
Zebra написав:
Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой" 40.
somilitark написав:
Тобто гарантовано курс буде 50+, на 25% вище сьогоднішнього, а зараз ви мрієте зловити аж 40 копійок, тобто 1%, причому треба скоріш за все поїхати ще до Києва, тобто 280 км для гарної лошадки це взагалі не коло...
У вас серйозний рівень, треба заводити Ютуб канал і вести стріми, багато людей будуть вам заздрити, Охріменка викинуть з пляжа, ви будете зірка телебачення, бо Соскін вже не фотогенічний, зараз настав час нових облич, я так гадаю.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 23:50
somilitark написав:
Ви якась глухоніма, повідомлення було про те, що додатковий імпортний збір в 10% при покупці валюти не буде введений, всі експортно імпортні операції проводяться на міжбанку, якщо банк закрив би покупців не виходячи на міжбанк, то в цьому випадку діяло правило продали по оф.курсу, а купили по оф.курс плюс комісія банку, плюс збір в 10%, куди би пішов той збір, це б не хвильовало покупця, але він би був присутній.
Що спотворило сенс, так це ваша уява і методички, вже рашаботи так розганяють зРаду, що заблукали в одній березі і показали які вони "розумні")))
Ми всі побачили невігластво найвищого левела від ольгінодафн((((((((
Помовч вже, базікало!
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Додано: Чет 01 вер, 2022 07:26
Виявляється, що не тільки Арестовичу свято вірять)) - а ще й вірять в те, що простим/пересічним дадуть ЛЕГКО заробити через 2-3міс по 2-3 тис. грн з кожних 50К)))Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:22
У липні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1,3 млрд доларів (у липні 2021 року дефіцит становив 583 млн доларів).
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Профіцит сформувався через збільшення вторинних доходів (за рахунок отримання грантів від міжнародних партнерів) і формування профіциту первинних доходів через скорочення виплат за інвестиційними доходами.
Водночас значно розширилося від’ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.
За сім місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив 4.4 млрд доларів (у січні – липні 2021 року дефіцит становив 750 млн доларів).
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 214 млн доларів (за сім місяців 2021 року профіцит склав 3.4 млрд доларів).
Експорт товарів зменшився на 47.4% (у червні – на 39.7%), їх імпорт скоротився на 20.3% (у червні – на 8.5%).
Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 7.7%, а їх імпорт – на 0.7%.
Обсяги експорту товарів становили 2.7 млрд доларів.
Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів – на 75.9% (порівняно з червнем 2022 року – на 23.6%).
Обсяги імпорту товарів становили 4.8 млрд доларів.
Енергетичний імпорт скоротився на 0.6% (до червня зріс на 7.0%).
Неенергетичний імпорт скоротився на 25.2% (до червня – на 3.0%).
Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 299 млн доларів (у липні 2021 року профіцит становив 484 млн доларів).
Станом на 1 серпня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив 22.4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту поточного періоду протягом 3.2 місяця.
Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2021 році становив 2,1 млрд доларів (1,1% від ВВП) порівняно з профіцитом у 5,3 млрд доларів (3,4% від ВВП) у 2020 році.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2020 році становив 6,6 млрд доларів (4,1% ВВП) порівняно з дефіцитом у 4,1 млрд доларів (2,7% від ВВП) у 2019 році.
Національний банк України з 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.
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