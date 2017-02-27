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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9904990599069907
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:26

Це точно фінансовий форум?)))

Виявляється, що не тільки Арестовичу свято вірять)) - а ще й вірять в те, що простим/пересічним дадуть ЛЕГКО заробити через 2-3міс по 2-3 тис. грн з кожних 50К)))

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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:22

У липні профіцит рахунку платіжного балансу становив 1,3 млр

У липні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 1,3 млрд доларів (у липні 2021 року дефіцит становив 583 млн доларів).
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Профіцит сформувався через збільшення вторинних доходів (за рахунок отримання грантів від міжнародних партнерів) і формування профіциту первинних доходів через скорочення виплат за інвестиційними доходами.
Водночас значно розширилося від’ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, у тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном.
За сім місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив 4.4 млрд доларів (у січні – липні 2021 року дефіцит становив 750 млн доларів).
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 214 млн доларів (за сім місяців 2021 року профіцит склав 3.4 млрд доларів).
Експорт товарів зменшився на 47.4% (у червні – на 39.7%), їх імпорт скоротився на 20.3% (у червні – на 8.5%).
Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 7.7%, а їх імпорт – на 0.7%.
Обсяги експорту товарів становили 2.7 млрд доларів.
Найбільше скоротився експорт чорних та кольорових металів – на 75.9% (порівняно з червнем 2022 року – на 23.6%).
Обсяги імпорту товарів становили 4.8 млрд доларів.
Енергетичний імпорт скоротився на 0.6% (до червня зріс на 7.0%).
Неенергетичний імпорт скоротився на 25.2% (до червня – на 3.0%).
Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 299 млн доларів (у липні 2021 року профіцит становив 484 млн доларів).
Станом на 1 серпня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив 22.4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту поточного періоду протягом 3.2 місяця.
Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2021 році становив 2,1 млрд доларів (1,1% від ВВП) порівняно з профіцитом у 5,3 млрд доларів (3,4% від ВВП) у 2020 році.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2020 році становив 6,6 млрд доларів (4,1% ВВП) порівняно з дефіцитом у 4,1 млрд доларів (2,7% від ВВП) у 2019 році.
Національний банк України з 27 липня дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:56

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:29

.
  2daphne написав:
Пішов відкуп перед новою порцією гривні .Вважаю ,що навіть можемо до 40.5 припастидо понеділка.Але вже з кінця наступного тижня можеио побачити нові піки по долару 43 мінімум.
Вчора здавала в Дніпрі кілька штук на погашення кредиту ,то бачила .як гривню привозять валізами. Питання до фахівців- хто ці постачальники гривневих камазів?


Ого, какой интересный ник...
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45

  Zebra написав:Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30

торгувати з (негарантованою) маржею менше 1% вміє лише Зебра :)
  Zebra написав:Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой" 40.

ложний як і з біткоїном по 28?
ScaryBee
 
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  #<1 ... 9904990599069907
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