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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:30
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.65 40.85
🇪🇺EUR 40.50 40.85
До понеділка можемо і 40.50 помацати.
Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45.
По євро в вересні буде дно цього року .
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2daphne
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:33
striped написав:
.
2daphne написав:
Пішов відкуп перед новою порцією гривні .Вважаю ,що навіть можемо до 40.5 припастидо понеділка.Але вже з кінця наступного тижня можеио побачити нові піки по долару 43 мінімум.
Вчора здавала в Дніпрі кілька штук на погашення кредиту ,то бачила .як гривню привозять валізами. Питання до фахівців- хто ці постачальники гривневих камазів?
Ого, какой интересный ник...
Як казав ДС - майори на ринку
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2daphne
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45
Zebra написав:
Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30
торгувати з (негарантованою) маржею менше 1% вміє лише Зебра
Zebra написав:
Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой
" 40.
ложний як і з біткоїном по 28?
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ScaryBee
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:50
ScaryBee написав: Zebra написав:
Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30
торгувати з (негарантованою) маржею менше 1% вміє лише Зебра
Zebra написав:
Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой
" 40.
ложний як і з біткоїном по 28?
Та й і взагалі зараз дуже ри зикований час для спекуляцій на готівці.
Тим паче намагатися зловити 40 копійок
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2daphne
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:59
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Ірина_
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:11
В кого погано?
В людей погано .У транснаціоналів- дуже гарно.
В РФ небувалі прибутки від експорту енергоносіїв. світові енергоОлігархи в США та ЕС просто так підняли ціни на комуналку в 3-4 рази. З бензином теж - непогано заробляють монополісти в Україні.
Доречі,ціна на літр 95+ на кордоні України приблизно 29 гривень.Це за словами профільного міністра.Тому підвищують акцизний податок,бо трейдери багато заробляють.
А це знов потягне подорожчання,інфляцію.А інфляція вже відобразиться на курсі ДОЛАРА і Україні.
Тобто,курс долара буде незмінно рости,а з тмким рішеннями ще й стрибатиме.
Дякую.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:26
USD 40.50 40.80
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centurionus
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