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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9904990599069907
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:30

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.65 40.85
🇪🇺EUR 40.50 40.85


До понеділка можемо і 40.50 помацати.
Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45.
По євро в вересні буде дно цього року .
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:33

  striped написав:.
  2daphne написав:
Пішов відкуп перед новою порцією гривні .Вважаю ,що навіть можемо до 40.5 припастидо понеділка.Але вже з кінця наступного тижня можеио побачити нові піки по долару 43 мінімум.
Вчора здавала в Дніпрі кілька штук на погашення кредиту ,то бачила .як гривню привозять валізами. Питання до фахівців- хто ці постачальники гривневих камазів?


Ого, какой интересный ник...

Як казав ДС - майори на ринку :wink:
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45

  Zebra написав:Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30

торгувати з (негарантованою) маржею менше 1% вміє лише Зебра :)
  Zebra написав:Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой" 40.

ложний як і з біткоїном по 28?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:50

  ScaryBee написав:
  Zebra написав:Тільки що в Чернігові скинув по 40.70, спробую відкупитися по 40.30

торгувати з (негарантованою) маржею менше 1% вміє лише Зебра :)
  Zebra написав:Через 4-5 місяців буде 50-55, нема чого паритися.
Зараз просто ринок може спробувати "ложний пробой" 40.

ложний як і з біткоїном по 28?

Та й і взагалі зараз дуже ри зикований час для спекуляцій на готівці.
Тим паче намагатися зловити 40 копійок :lol:
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:59

Прогноз курсу валют на осінь. Реакція ринків на виступ глави ФРС. Наскільки все погано?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:11


В кого погано?
В людей погано .У транснаціоналів- дуже гарно.
В РФ небувалі прибутки від експорту енергоносіїв. світові енергоОлігархи в США та ЕС просто так підняли ціни на комуналку в 3-4 рази. З бензином теж - непогано заробляють монополісти в Україні.
Доречі,ціна на літр 95+ на кордоні України приблизно 29 гривень.Це за словами профільного міністра.Тому підвищують акцизний податок,бо трейдери багато заробляють.
А це знов потягне подорожчання,інфляцію.А інфляція вже відобразиться на курсі ДОЛАРА і Україні.
Тобто,курс долара буде незмінно рости,а з тмким рішеннями ще й стрибатиме.
Дякую.
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:26

USD 40.50 40.80
EUR 40.40 40.80
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:USD 40.50 40.80
EUR 40.40 40.80


USD 40.40 40.65
EUR 40.30 40.80
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:28

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............01.09.2022...........02.09.2022
дата розрахунку.............31.08.2022............01.09.2022
Євро................................36,5704.................36,5832...+0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0004 (вчера 1.0000).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.15 (вчера 108.96)
О новом этапе роста говорить пока рано. Сейчас доллар находится на верхней границе диапазона, в котором болтается уже несколько дней.

НБУ вчера продал валюты больше, чем накануне, но объем, по нынешним временам остается достаточно скромным. Расходы казначейства очень умеренные. Обналичка увеличилась, но тоже оставалась весьма умеренной.
Во вторник сохранялось значительное превышение клиентского предложения над спросом. Банки за эти 2 дня достаточно много взяли на позицию.
Сибарит
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  #<1 ... 9904990599069907
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