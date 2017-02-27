До понеділка можемо і 40.50 помацати.
Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45.
По євро в вересні буде дно цього року .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:30
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:33
Як казав ДС - майори на ринку
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:45
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:50
Та й і взагалі зараз дуже ри зикований час для спекуляцій на готівці.
Тим паче намагатися зловити 40 копійок
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:59
Додано: Чет 01 вер, 2022 12:11
В кого погано?
В людей погано .У транснаціоналів- дуже гарно.
В РФ небувалі прибутки від експорту енергоносіїв. світові енергоОлігархи в США та ЕС просто так підняли ціни на комуналку в 3-4 рази. З бензином теж - непогано заробляють монополісти в Україні.
Доречі,ціна на літр 95+ на кордоні України приблизно 29 гривень.Це за словами профільного міністра.Тому підвищують акцизний податок,бо трейдери багато заробляють.
А це знов потягне подорожчання,інфляцію.А інфляція вже відобразиться на курсі ДОЛАРА і Україні.
Тобто,курс долара буде незмінно рости,а з тмким рішеннями ще й стрибатиме.
Дякую.
Додано: Чет 01 вер, 2022 13:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:28
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............01.09.2022...........02.09.2022
дата розрахунку.............31.08.2022............01.09.2022
Євро................................36,5704.................36,5832...+0.03%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0004 (вчера 1.0000).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.15 (вчера 108.96)
О новом этапе роста говорить пока рано. Сейчас доллар находится на верхней границе диапазона, в котором болтается уже несколько дней.
НБУ вчера продал валюты больше, чем накануне, но объем, по нынешним временам остается достаточно скромным. Расходы казначейства очень умеренные. Обналичка увеличилась, но тоже оставалась весьма умеренной.
Во вторник сохранялось значительное превышение клиентского предложения над спросом. Банки за эти 2 дня достаточно много взяли на позицию.
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев: 40.45/40.65
40.25/40.50
В банках светят курсы интересней, но наличия нет
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