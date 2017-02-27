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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9905990699079908
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:22

  striped написав:Киев: 40.45/40.65
40.25/40.50
В банках светят курсы интересней, но наличия нет


отож..... Насамперед ОТП зі своїми 39,55 на продаж

в липні на питання про виплату 500$ по Вестерн Юніон запропонували записати мене на післязавтра (!!!), і це в Києві. А пару тижнів тому на питання як купити у них 1000 взагалі була тиша, без ідей :D
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:30

  Vitalych-new написав:
  striped написав:Киев: 40.45/40.65
40.25/40.50
В банках светят курсы интересней, но наличия нет


отож..... Насамперед ОТП зі своїми 39,55 на продаж

в липні на питання про виплату 500$ по Вестерн Юніон запропонували записати мене на післязавтра (!!!), і це в Києві. А пару тижнів тому на питання як купити у них 1000 взагалі була тиша, без ідей :D

Цей курс не для продажу готівки.
Для інших цілей.Одна з яких - депозит валютний ,поповнити гривнею.
Замануха. :wink:
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:01

Курс 40 від НБУ- це подвиг у воєний час

2daphne
Гетманцев зазначив, що висока інфляція спостерігається у деяких інших країнах. “Подивіться, що відбувається у світі: Туреччина – інфляція 80%, мирна Молдова – більше 33%, Естонія – інфляція вища, ніж у нас, Латвія та Литва – інфляція така як у нас, Польща – вперше з 1996 року інфляція більше 15%, Чехія – 17,5%”, – сказав він.

Депутат вважає, що це загальносвітовий тренд, викликаний, пандемією, м’якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів іноземних країн, а також війною. “Бо війна в Україні та пандемія – це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції”, – додав він.
ЗІ. Одразу виникає питання.Чи були праві ті,хто казали що пандемія та війна потрібні всього лише для пограбунку простих людей та виправдвння цього пограбунку шляхом тупого друкування грошей.Різних грошей по всьому Світі.
ЗІ2. Ну і долар укріплюється на цьому тлі.хоча його надруковано найбільше.
Евро знов пірнуло на 0.99
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не, ну слушать этого г - это совсем уж неблагодарное дело. Но даже если он что-то хочет сообщить, то пусть сообщит цифру реальной инфляции у нас. А то это "сэм-восэм" уже под...надоело.
striped
 
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  #<1 ... 9905990699079908
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