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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9906990799089909>
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:22

  striped написав:Киев: 40.45/40.65
40.25/40.50
В банках светят курсы интересней, но наличия нет


отож..... Насамперед ОТП зі своїми 39,55 на продаж

в липні на питання про виплату 500$ по Вестерн Юніон запропонували записати мене на післязавтра (!!!), і це в Києві. А пару тижнів тому на питання як купити у них 1000 взагалі була тиша, без ідей :D
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:30

  Vitalych-new написав:
  striped написав:Киев: 40.45/40.65
40.25/40.50
В банках светят курсы интересней, но наличия нет


отож..... Насамперед ОТП зі своїми 39,55 на продаж

в липні на питання про виплату 500$ по Вестерн Юніон запропонували записати мене на післязавтра (!!!), і це в Києві. А пару тижнів тому на питання як купити у них 1000 взагалі була тиша, без ідей :D

Цей курс не для продажу готівки.
Для інших цілей.Одна з яких - депозит валютний ,поповнити гривнею.
Замануха. :wink:
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:01

Курс 40 від НБУ- це подвиг у воєний час

2daphne
Гетманцев зазначив, що висока інфляція спостерігається у деяких інших країнах. “Подивіться, що відбувається у світі: Туреччина – інфляція 80%, мирна Молдова – більше 33%, Естонія – інфляція вища, ніж у нас, Латвія та Литва – інфляція така як у нас, Польща – вперше з 1996 року інфляція більше 15%, Чехія – 17,5%”, – сказав він.

Депутат вважає, що це загальносвітовий тренд, викликаний, пандемією, м’якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів іноземних країн, а також війною. “Бо війна в Україні та пандемія – це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції”, – додав він.
ЗІ. Одразу виникає питання.Чи були праві ті,хто казали що пандемія та війна потрібні всього лише для пограбунку простих людей та виправдвння цього пограбунку шляхом тупого друкування грошей.Різних грошей по всьому Світі.
ЗІ2. Ну і долар укріплюється на цьому тлі.хоча його надруковано найбільше.
Евро знов пірнуло на 0.99
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не, ну слушать этого г - это совсем уж неблагодарное дело. Но даже если он что-то хочет сообщить, то пусть сообщит цифру реальной инфляции у нас. А то это "сэм-восэм" уже под...надоело.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:24

Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік

В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

Такі показники закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомили джерела ЕП у Кабінеті міністрів.

Так, відповідно до макропрогнозу, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар.

За розрахунками Мінекономіки, ВВП України наступного року має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

В уряді також очікують, що ціни наступного року продовжуватимуть стрімко зростати. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6% (станом червень вона складала 22,2%). Рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 28,2%, а середня зарплата — 18508 грн.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:00

  Vitalych-new написав:
  striped написав:Киев: 40.45/40.65
40.25/40.50
В банках светят курсы интересней, но наличия нет

в липні на питання про виплату 500$ по Вестерн Юніон запропонували записати мене на післязавтра (!!!), і це в Києві. А пару тижнів тому на питання як купити у них 1000 взагалі була тиша, без ідей :D

Ви плутаєте тепле з зеленим. Забрати свої бакси це не теж саме що купити банківські.
Під замовлення, перекази видають без проблем.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:07

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.65 40.85
🇪🇺EUR 40.50 40.85

🇺🇸USD 40.45 40.65
🇪🇺EUR 40.15 40.45
сегодня утром слил очередные 1300 под акцию...по 40,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:23

  striped написав:Не, ну слушать этого г - это совсем уж неблагодарное дело. Но даже если он что-то хочет сообщить, то пусть сообщит цифру реальной инфляции у нас. А то это "сэм-восэм" уже под...надоело.


50% минимально (по отдельным позициям)

средняя по палате 85-90%
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:22

  2daphne написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.65 40.85
🇪🇺EUR 40.50 40.85


До понеділка можемо і 40.50 помацати.
Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45.
По євро в вересні буде дно цього року .

Если 9-10 сентября не будет ни 43, ни 45 - что съедите, шляпу, галстук или писю друга???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:52

  барабашов написав:
  2daphne написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.65 40.85
🇪🇺EUR 40.50 40.85


До понеділка можемо і 40.50 помацати.
Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45.
По євро в вересні буде дно цього року .

Если 9-10 сентября не будет ни 43, ни 45 - что съедите, шляпу, галстук или писю друга???

Після 7-8 вересня не означає ,що це буде одразу . Ціль на вересень 43-45 . До кінця року 50. Готуйте капелюха. :lol:
2daphne
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