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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9906990799089909
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:54

  prodigy написав:
  striped написав:Не, ну слушать этого г - это совсем уж неблагодарное дело. Но даже если он что-то хочет сообщить, то пусть сообщит цифру реальной инфляции у нас. А то это "сэм-восэм" уже под...надоело.


50% минимально (по отдельным позициям)

средняя по палате 85-90%

В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:42

Интересные года перечислены ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:59

  Игорь Алексеевич написав:
  2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)

это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего.
Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте.
У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги :lol: проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят.
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
konstantin kirovograd
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