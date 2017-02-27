В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:54
В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Додано: Чет 01 вер, 2022 20:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
Додано: Чет 01 вер, 2022 20:42
Интересные года перечислены ...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 01 вер, 2022 20:59
это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего.
Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте.
У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят.
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
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