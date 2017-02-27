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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9906990799089909
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:54

  prodigy написав:
  striped написав:Не, ну слушать этого г - это совсем уж неблагодарное дело. Но даже если он что-то хочет сообщить, то пусть сообщит цифру реальной инфляции у нас. А то это "сэм-восэм" уже под...надоело.


50% минимально (по отдельным позициям)

средняя по палате 85-90%

В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
2daphne
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:42

Интересные года перечислены ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:59

  Игорь Алексеевич написав:
  2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)

это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего.
Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте.
У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги :lol: проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят.
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
как то в 2018 году попадалась статья, что некоторые волонтёрские организации с 2014 по 2015 год имели на счетах в банках несколько млн. грн. У многих сразу появилась недвига и авто премиум класса.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:03

В уряді очікують, що наступного року долар буде по 50 гривень

Кабінет міністрів прогнозує, що наступного 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%.
Про це пише "Економічна правда" з посиланням на прогноз Міністерства економіки.

Очікується, що на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а до кінця року підніметься до 50 гривень за долар.

За розрахунками Мінекономіки, ВВП України наступного року має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.
Кабмін очікує, що наступного року збережеться тенденція до зростання цін. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6%. Середня зарплата має складати 18508 грн.

За даними макропрогнозу, Міністерство фінансів буде складати бюджет на наступний рік. Текст бюджету мають подати до парламенту не пізніше 15 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, темпи інфляції в Україні значно прискорилися під час війни. Водночас гіперінфляції очікувати не варто, оскільки держава в будь-якому разі контролюватиме ціни.

НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

https://ukranews.com/ua/news/879685-v-u ... -50-gryven
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:05

2daphne Вибачте, можна пораду? Що зараз робити з гривнею, що залишилася на руках? Купувати валюту чи краще потроху перевести її в депозитні долярики, бо курс привабливіший? Пропустила ласий осінній 29, тепер рука не підіймається купувати.
Яни
 
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