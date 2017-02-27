striped написав:Не, ну слушать этого г - это совсем уж неблагодарное дело. Но даже если он что-то хочет сообщить, то пусть сообщит цифру реальной инфляции у нас. А то это "сэм-восэм" уже под...надоело.
50% минимально (по отдельным позициям)
средняя по палате 85-90%
В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего. Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте. У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят. Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
В уряді очікують, що наступного року долар буде по 50 гривень
Кабінет міністрів прогнозує, що наступного 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на прогноз Міністерства економіки.
Очікується, що на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а до кінця року підніметься до 50 гривень за долар.
За розрахунками Мінекономіки, ВВП України наступного року має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%. Кабмін очікує, що наступного року збережеться тенденція до зростання цін. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6%. Середня зарплата має складати 18508 грн.
За даними макропрогнозу, Міністерство фінансів буде складати бюджет на наступний рік. Текст бюджету мають подати до парламенту не пізніше 15 вересня.
Як повідомляли Українські Новини, темпи інфляції в Україні значно прискорилися під час війни. Водночас гіперінфляції очікувати не варто, оскільки держава в будь-якому разі контролюватиме ціни.
НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.
2daphne Вибачте, можна пораду? Що зараз робити з гривнею, що залишилася на руках? Купувати валюту чи краще потроху перевести її в депозитні долярики, бо курс привабливіший? Пропустила ласий осінній 29, тепер рука не підіймається купувати.
konstantin kirovograd написав:это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего. Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте. У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят. Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
12 января 2022 года Правительство приняло постановление № 1, которым ввело предельный уровень торговой надбавки не выше 10 % на некоторые продукты питания.
Именно. Что из принятого выполняется и кто это контролирует? Кто будет вкладывать финансы в страну где не выполняются принятые же в ней постановления и законы?
konstantin kirovograd написав:Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
Опровержение
Появились результаты проверки Запорожской ОДА и всех больших супермаркетов региона на предмет продажи гумпомощи. Фактов продажи таких товаров не обнаружено. Такие проверки происходят регулярно ещё с апреля. Тогда инициатором таких действий выступила заместитель главы Запорожской ОДА Злата Некрасова. Крупный бизнес, естественно, возмутился после таких обвинений. Эти кадры сделаны на складах с гуманитарной помощью, где видно, что все на месте, ничего никуда не пропало. Силовики хорошо делают свою работу, а вот политиков, заваливающих силовиков обращениями ради карьерной выгоды нужно наказывать.
Яни написав:2daphne Вибачте, можна пораду? Що зараз робити з гривнею, що залишилася на руках? Купувати валюту чи краще потроху перевести її в депозитні долярики, бо курс привабливіший? Пропустила ласий осінній 29, тепер рука не підіймається купувати.