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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9907990899099910
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:44

  Игорь Алексеевич написав:1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)

  Мизантрóп написав:
  sani_2012 написав:Интересные года перечислены ...

все не високосные :D

1992 і 2008 ні?
Криза я б сказав перманентна.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:44

  Игорь Алексеевич написав:
  2daphne написав:В одній з мереж популярна пица маргарита,яка коштувала 48 гривень до війни наразі коштує 95 грн. Цікаво .що так здорощало в субівартості ,що вони майже в 2 рази ціни підняли?
Вы наверное в начале войны сделали запасы на пол года, а сегодня они закончились и решили посмотреть цены??? Подорожало всё в 2 раза, привыкайте к новым ценам. 1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
а шо за криза в 2002 и в 2019 годах?
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