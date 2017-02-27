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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9906990799089909
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:05

2daphne Вибачте, можна пораду? Що зараз робити з гривнею, що залишилася на руках? Купувати валюту чи краще потроху перевести її в депозитні долярики, бо курс привабливіший? Пропустила ласий осінній 29, тепер рука не підіймається купувати.
Яни
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 00:05

  konstantin kirovograd написав:это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего.
Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте.
У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги :lol: проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят.
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.

12 января 2022 года Правительство приняло постановление № 1, которым ввело предельный уровень торговой надбавки не выше 10 % на некоторые продукты питания.

Именно. Что из принятого выполняется и кто это контролирует?
Кто будет вкладывать финансы в страну где не выполняются принятые же в ней постановления и законы?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 03:39

  konstantin kirovograd написав:Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.

Опровержение
Появились результаты проверки Запорожской ОДА и всех больших супермаркетов региона на предмет продажи гумпомощи.
Фактов продажи таких товаров не обнаружено. Такие проверки происходят регулярно ещё с апреля. Тогда инициатором таких действий выступила заместитель главы Запорожской ОДА Злата Некрасова.
Крупный бизнес, естественно, возмутился после таких обвинений.
Эти кадры сделаны на складах с гуманитарной помощью, где видно, что все на месте, ничего никуда не пропало.
Силовики хорошо делают свою работу, а вот политиков, заваливающих силовиков обращениями ради карьерной выгоды нужно наказывать.

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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:44

  Игорь Алексеевич написав:1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)

  Мизантрóп написав:
  sani_2012 написав:Интересные года перечислены ...

все не високосные :D

1992 і 2008 ні?
Криза я б сказав перманентна.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.

Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.


такого не бывает, при инфляции 30%.

а цена их прогнозам такая же, как цена прошлогодним, то-есть ноль, имитация деятельности и создание иллюзии контролируемой ситуации.

особенно веселит, когда НБУ что-то там высчитывает на 2024г вплоть до запятой, когда никто не знает что будет через месяц.

а на деле, если союзники снизят финпомощь бюджету, то будут печатать еще яростнее и тогда прогнозам кабздец.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 02 вер, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:56

  striped написав:Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.

Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?

Вчера с утра стоял в очереди в кассу Кредобанка для внесения очередных 50к гривен с последующим размещением на депозит. Передо мной стояло 3 человека - все пытались купить валюту. Купил только один 1000 долларов по 40,64. Больше валюты не было//) А я по 40,68 сдал. Время покажет, кто был прав...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:59

  asti написав:
  striped написав:Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.

Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?

Вчера с утра стоял в очереди в кассу Кредобанка для внесения очередных 50к гривен с последующим размещением на депозит. Передо мной стояло 3 человека - все пытались купить валюту. Купил только один 1000 долларов по 40,64. Больше валюты не было//) А я по 40,68 сдал. Время покажет, кто был прав...


всю депозитчики раскупили :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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