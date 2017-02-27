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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 вер, 2022 22:05
2daphne Вибачте, можна пораду? Що зараз робити з гривнею, що залишилася на руках? Купувати валюту чи краще потроху перевести її в депозитні долярики, бо курс привабливіший? Пропустила ласий осінній 29, тепер рука не підіймається купувати.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 00:05
konstantin kirovograd написав:
это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего.
Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте.
У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги
проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят.
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
12 января 2022 года Правительство приняло постановление № 1, которым ввело предельный уровень торговой надбавки не выше 10 % на некоторые продукты питания.
Именно. Что из принятого выполняется и кто это контролирует?
Кто будет вкладывать финансы в страну где не выполняются принятые же в ней постановления и законы?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 03:39
konstantin kirovograd написав:
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.
Опровержение
Появились результаты проверки Запорожской ОДА и всех больших супермаркетов региона на предмет продажи гумпомощи.
Фактов продажи таких товаров не обнаружено. Такие проверки происходят регулярно ещё с апреля. Тогда инициатором таких действий выступила заместитель главы Запорожской ОДА Злата Некрасова.
Крупный бизнес, естественно, возмутился после таких обвинений.
Эти кадры сделаны на складах с гуманитарной помощью, где видно, что все на месте, ничего никуда не пропало.
Силовики хорошо делают свою работу, а вот политиков, заваливающих силовиков обращениями ради карьерной выгоды нужно наказывать.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:44
Игорь Алексеевич написав:
1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)
Мизантрóп написав: sani_2012 написав:
Интересные года перечислены ...
все не високосные
1992 і 2008 ні?
Криза я б сказав перманентна.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:13
Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.
Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?
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striped
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:34
striped написав:
то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.
такого не бывает, при инфляции 30%.
а цена их прогнозам такая же, как цена прошлогодним, то-есть ноль, имитация деятельности и создание иллюзии контролируемой ситуации.
особенно веселит, когда НБУ что-то там высчитывает на 2024г вплоть до запятой, когда никто не знает что будет через месяц.
а на деле, если союзники снизят финпомощь бюджету, то будут печатать еще яростнее и тогда прогнозам кабздец.
Востаннє редагувалось Moneta
в П'ят 02 вер, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:56
striped написав:
Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.
Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?
Вчера с утра стоял в очереди в кассу Кредобанка для внесения очередных 50к гривен с последующим размещением на депозит. Передо мной стояло 3 человека - все пытались купить валюту. Купил только один 1000 долларов по 40,64. Больше валюты не было//) А я по 40,68 сдал. Время покажет, кто был прав...
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asti
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:59
asti написав: striped написав:
Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.
Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?
Вчера с утра стоял в очереди в кассу Кредобанка для внесения очередных 50к гривен с последующим размещением на депозит. Передо мной стояло 3 человека - все пытались купить валюту. Купил только один 1000 долларов по 40,64. Больше валюты не было
//) А я по 40,68 сдал. Время покажет, кто был прав...
всю депозитчики раскупили
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