RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9907990899099910>
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:05

2daphne Вибачте, можна пораду? Що зараз робити з гривнею, що залишилася на руках? Купувати валюту чи краще потроху перевести її в депозитні долярики, бо курс привабливіший? Пропустила ласий осінній 29, тепер рука не підіймається купувати.
Яни
 
Повідомлень: 9
З нами з: 06.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 00:05

  konstantin kirovograd написав:это не кризисы-это наш менталитет чпокнуть ближнего.
Пример.В чехии когда начался ковид и все эти суперограничения-правительство запретило поднимать цены в супермаркетах и сделало для всех бесплатный проезд в общественном транспорте.
У нас сразу поднялись цены(хотя ведоллар на месте) на всю еду и туалетные бумаги :lol: проезд подняли во всех городах-потому что мало ездят.
Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.

12 января 2022 года Правительство приняло постановление № 1, которым ввело предельный уровень торговой надбавки не выше 10 % на некоторые продукты питания.

Именно. Что из принятого выполняется и кто это контролирует?
Кто будет вкладывать финансы в страну где не выполняются принятые же в ней постановления и законы?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 31.07.19
Подякував: 292 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 03:39

  konstantin kirovograd написав:Это из той же оперы-как позорище с запорожской гуманитаркой.Вы думаете только в запорожье воровали гуманитарку.Чпокнуть ближнего-наше всё.

Опровержение
Появились результаты проверки Запорожской ОДА и всех больших супермаркетов региона на предмет продажи гумпомощи.
Фактов продажи таких товаров не обнаружено. Такие проверки происходят регулярно ещё с апреля. Тогда инициатором таких действий выступила заместитель главы Запорожской ОДА Злата Некрасова.
Крупный бизнес, естественно, возмутился после таких обвинений.
Эти кадры сделаны на складах с гуманитарной помощью, где видно, что все на месте, ничего никуда не пропало.
Силовики хорошо делают свою работу, а вот политиков, заваливающих силовиков обращениями ради карьерной выгоды нужно наказывать.

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
Starikan
2
 
Повідомлень: 18897
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2436 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:44

  Игорь Алексеевич написав:1992г, 1998, 2002, 2008, 2014, 2019, 2022 - постоянно кризисы, без них уже и не представляю как жить.)

  Мизантрóп написав:
  sani_2012 написав:Интересные года перечислены ...

все не високосные :D

1992 і 2008 ні?
Криза я б сказав перманентна.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5273
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.

Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?
striped
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3128 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.


такого не бывает, при инфляции 30%.

а цена их прогнозам такая же, как цена прошлогодним, то-есть ноль, имитация деятельности и создание иллюзии контролируемой ситуации.

особенно веселит, когда НБУ что-то там высчитывает на 2024г вплоть до запятой, когда никто не знает что будет через месяц.

а на деле, если союзники снизят финпомощь бюджету, то будут печатать еще яростнее и тогда прогнозам кабздец.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 02 вер, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 26.06.11
Подякував: 76 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:56

  striped написав:Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.

Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?

Вчера с утра стоял в очереди в кассу Кредобанка для внесения очередных 50к гривен с последующим размещением на депозит. Передо мной стояло 3 человека - все пытались купить валюту. Купил только один 1000 долларов по 40,64. Больше валюты не было//) А я по 40,68 сдал. Время покажет, кто был прав...
asti
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:59

  asti написав:
  striped написав:Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.

Было бы конечно замечательно услышать вести с полей от владельцев обменок - как изменились клиенты и их поведение. То, что военные сейчас драйвят курс это уже общепризнанный факт, но вот как остальные люди себя ведут? Уже больше сдают на хлебушек или все уже несут зарплаты в обменки сразу?

Вчера с утра стоял в очереди в кассу Кредобанка для внесения очередных 50к гривен с последующим размещением на депозит. Передо мной стояло 3 человека - все пытались купить валюту. Купил только один 1000 долларов по 40,64. Больше валюты не было//) А я по 40,68 сдал. Время покажет, кто был прав...


всю депозитчики раскупили :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Moneta
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 26.06.11
Подякував: 76 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:20

Українці знову почали купувати валюту.

Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5662
З нами з: 13.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:03

Запорожье
🇺🇸USD 40.60 40.65
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7750
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2298 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9907990899099910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22551471
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3108, 3109, 3110
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31096 33213760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 10:52
fishman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 163, 164, 165
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1644 11422563
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 сер, 2022 19:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.