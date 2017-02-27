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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:25
Игорь Алексеевич написав:Українці знову почали купувати валюту.
Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.
Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).
Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.
Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
Как уже выше коллега сказал - грош цена их статистике и прогнозам. В эту статистику вошли только данные от банков - потому что даже когда НБУ хотел собрать обменки, то даже половину "белого" рынка не собрал. Не удивлюсь, если сейчас в банки люди идут охотнее после того, как потухли цифры на обменках - вот и получили "рост". А как есть на самом деле - это могут рассказать люди из реальной жизни, но таких у нас похоже нет на ветке.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:28
2daphne написав:2daphne
Гетманцев зазначив, що висока інфляція
спостерігається у деяких інших країнах. “Подивіться, що відбувається
у світі: Туреччина – інфляція 80%, мирна Молдова – більше 33%, Естонія – інфляція вища, ніж у нас, Латвія та Литва – інфляція така як у нас, Польща – вперше з 1996 року інфляція більше 15%, Чехія – 17,5%”, – сказав він.
Депутат вважає, що це загальносвітовий тренд, викликаний, пандемією, м’якою фіскальною політикою, роздмухуванням дефіцитів бюджетів іноземних країн, а також війною. “Бо війна в Україні та пандемія
– це підвищення цін на продовольчі товари та енергоносії, а вони є тригером цієї світової інфляції”, – додав він.
ЗІ. Одразу виникає питання.Чи були праві ті,хто казали що пандемія та війна потрібні всього лише для пограбунку простих людей та виправдвння цього пограбунку шляхом тупого друкування грошей.Різних грошей по всьому Світі.
ЗІ2. Ну і долар укріплюється на цьому тлі.хоча його надруковано найбільше.
Евро знов пірнуло на 0.99
На продуктовій гілці якраз я підняв тему про ціни і бізнес... - але ж туди ніхто не заходить!Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
А суть така, що більшість бізнесів скоротили свої прибутки в гривні- наприклад, на 10-30%(і тільки деякі заробляють так само, як і раніше), а ціни на все повиростали на 30-50 і більше відсотків!
Іншими словами - хто до 24.02 заробляв 20Кгрн/міс і купував на 10днів продуктів на 5000-6000грн - і мав , умовно забитий весь холодильник, той зараз заробляє 18-20Кгрн/міс і купує на 10днів продуктів теж на цю саму суму 5000-6000грн, але вже заповненого є лише половину холодильника...
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 02 вер, 2022 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:28
Игорь Алексеевич написав:
Українці знову почали купувати валюту.
епоха зубожіння закінчилася.
Тут можливо треба зробити поправку на те, що це офіційні дані. Банки почали виставляти курси ближчі до ринкових, і в них з'явилися певні продажі.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:15
Успіх написав:
А суть така, що більшість бізнесів скоротили свої прибутки в гривні- наприклад, на 10-30%(і тільки деякі заробляють так само, як і раніше), а ціни на все повиростали на 30-50 і більше відсотків!
Іншими словами - хто до 24.02 заробляв 20Кгрн/міс і купував на 10днів продуктів на 5000-6000грн - і мав , умовно забитий весь холодильник, той зараз заробляє 18-20Кгрн/міс і купує на 10днів продуктів теж на цю саму суму 5000-6000грн, але вже заповненого є лише половину холодильника...
Це і є економічна криза
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:26
Investor_K написав: Успіх написав:
А суть така, що більшість бізнесів скоротили свої прибутки в гривні- наприклад, на 10-30%(і тільки деякі заробляють так само, як і раніше), а ціни на все повиростали на 30-50 і більше відсотків!
Іншими словами - хто до 24.02 заробляв 20Кгрн/міс і купував на 10днів продуктів на 5000-6000грн - і мав , умовно забитий весь холодильник, той зараз заробляє 18-20Кгрн/міс і купує на 10днів продуктів теж на цю саму суму 5000-6000грн, але вже заповненого є лише половину холодильника...
Це і є економічна криза
Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:35
Игорь Алексеевич написав:
Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
А доходы - те же. Или даже меньше.
І от що робити простому селянинові у такій ситуації?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:43
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
А доходы - те же. Или даже меньше.
І от що робити простому селянинові у такій ситуації?
Снимать с кредиток и покупать доллар, пока не подорожал как продукты и бытовая химия
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:04
striped написав:
Рискну предположить, что если после вчерашней "аналитики" от властей с указанием новых северных уровней, сегодня не пойдем вверх на наличке, то это будет значить что балансный курс найден и свободной гривны у людей уже нет.
Балансовий курс вже стоїть місяць . Хіба при постійному друкуванні гривні для покриття дефіціту бюджетів всіх рівнів можливий такий термін?
Що означає -гривня скінчилася? Гривня ніколи не кінчається .
Гривню приносять в обмінки якісь хлопці реально валізами .
Мабуть це гривня від схемщіків від влади,що сидять на бюджетних та волонтерських струмочках.Нічого не змінилося .Війна не змусила владу перестати красти.Навпаки - вони стали це робити ще цинічніше.
А скоро велике крадівництво відновиться.Гривні темної буде до 70% від бюджетів.бо в ВС не треба ніякі ПРОЗОРРО .Кради безкарно та купуй валюту.
Красота
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:05
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.60 40.65
В Дніпрі підняли продаж знов на 40.70
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