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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9908990999109911
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%


А доходы - те же. Или даже меньше.
І от що робити простому селянинові у такій ситуації?

Вихід завжди є!)))
Ломіться до лав ЗСУ і буде вам щастя! :D
Але добряче штурмуйте воєнкомати і добре їм грюкайте у двері, а то кажуть - що не всім відчиняють! ;)

Тільки пам'ятайте мої слова: - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:06

День народження гривні,сьогодні
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:25

  Яни написав:
  2daphne написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.60 40.65

В Дніпрі підняли продаж знов на 40.70

То як краще зробити зараз, купувати дорожче готівкову валюту чи гратися з депозитною?

Я вже відповіла,що купувати.
А де і як ,то вже вам вирішувати
2daphne
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