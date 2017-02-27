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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:51
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
А доходы - те же. Или даже меньше. І от що робити простому селянинові у такій ситуації?
Вихід завжди є!)))
Ломіться до лав ЗСУ і буде вам щастя!
Але добряче штурмуйте воєнкомати і добре їм грюкайте у двері, а то кажуть - що не всім відчиняють!
Тільки пам'ятайте мої слова: - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:06
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:25
Яни написав: 2daphne написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 40.60 40.65
В Дніпрі підняли продаж знов на 40.70
То як краще зробити зараз, купувати дорожче готівкову валюту чи гратися з депозитною?
Я вже відповіла,що купувати.
А де і як ,то вже вам вирішувати
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