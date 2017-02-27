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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9908990999109911
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%


А доходы - те же. Или даже меньше.
І от що робити простому селянинові у такій ситуації?

Вихід завжди є!)))
Ломіться до лав ЗСУ і буде вам щастя! :D
Але добряче штурмуйте воєнкомати і добре їм грюкайте у двері, а то кажуть - що не всім відчиняють! ;)

Тільки пам'ятайте мої слова: - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:06

День народження гривні,сьогодні
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:25

  Яни написав:
  2daphne написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.60 40.65

В Дніпрі підняли продаж знов на 40.70

То як краще зробити зараз, купувати дорожче готівкову валюту чи гратися з депозитною?

Я вже відповіла,що купувати.
А де і як ,то вже вам вирішувати
2daphne
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.09.2022...........05.09.2022
дата розрахунку..............01.09.2022............02.09.2022
Євро.................................36,5832.................36,5339...-0.14%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9991 (вчера 1.0004).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.35 (вчера 109.15)
Вчера вечером доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился.
Стоит отметить, что евро держится возле паритета, ниже которого уходил и при меньшем значении индекса доллара. Можно сделать вывод, что евро дорожает вместе с долларом относительно остальных валют корзины.

Вчера НБУ вернулся к привычным объемам продажи валюты. Расходы казначейства стали совсем скромными. Наличка изменила направление и потекла в банки.
В среду объемы клиентского спроса и предложения практически сравнялись, но и банки, занятые окончанием месяца, поумерили аппетиты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:46

  2daphne написав: Балансовий курс вже стоїть місяць . Хіба при постійному друкуванні гривні для покриття дефіціту бюджетів всіх рівнів можливий такий термін?
Що означає -гривня скінчилася? Гривня ніколи не кінчається .
Гривню приносять в обмінки якісь хлопці реально валізами .
Мабуть це гривня від схемщіків від влади,що сидять на бюджетних та волонтерських струмочках.Нічого не змінилося .Війна не змусила владу перестати красти.Навпаки - вони стали це робити ще цинічніше.
А скоро велике крадівництво відновиться.Гривні темної буде до 70% від бюджетів.бо в ВС не треба ніякі ПРОЗОРРО .Кради безкарно та купуй валюту.
Красота :evil: :twisted:


Мне кажется, что хлопци з вализами с черным кэшем не клиенты уличных обменок. А вот улица живет другими оборотами и источниками. И последнее время намного чаще слышу фразу "сдам и заплачу за.." Потому и предполагаю что люди уже в большинстве своем вышли из гривны как средства накопления и используют ее (еще пока) как транзитную стадию платежа.
Уже слышу и истории про волонтеров которые цены называют в долларе/евро. Потому следующая стадия при отсутствии присутствия регулятора в судьбе гривны - расчеты в долларе, без участия обменок. Как уже было в прошлые девальвации. Просто верующих в гривну с каждым раздеванием на курсе все меньше остается - можем понаблюдать динамику гривнедепозитов.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:12

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:А как есть на самом деле - это могут рассказать люди из реальной жизни, но таких у нас похоже нет на ветке.


могу рассказать за себя - был момент в середине июля, когда фоповские можно было слить по 36.6 и откупится наличными по 37-38. дисконт вполне терпимый, слил пачку, что накопилась с Февраля, и сразу же откупился в Гаранте. сейчас опять сдаю только "на хлебушек".

для НБУ это выглядило всплеском продаж, в августе дисконт опять стал 10%+, фоп продажи через банк стали неинтересны.

хотя с заказом валюты под свифт переводы инвесторов и выплаты зарплат кешем стали наблюдатся проблемы. и это в Кредобанке! ожидания пессимистичные.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 02 вер, 2022 15:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:22

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.60 40.65

🇺🇸USD 40.65 40.85
🇪🇺EUR 40.40 40.70
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:25

+48 млн $
+50 млн €

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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  #<1 ... 9908990999109911
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