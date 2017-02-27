Игорь Алексеевич написав:Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
А доходы - те же. Или даже меньше. І от що робити простому селянинові у такій ситуації?
Вихід завжди є!))) Ломіться до лав ЗСУ і буде вам щастя! Але добряче штурмуйте воєнкомати і добре їм грюкайте у двері, а то кажуть - що не всім відчиняють!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............02.09.2022...........05.09.2022 дата розрахунку..............01.09.2022............02.09.2022 Євро.................................36,5832.................36,5339...-0.14% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9991 (вчера 1.0004).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.35 (вчера 109.15) Вчера вечером доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился. Стоит отметить, что евро держится возле паритета, ниже которого уходил и при меньшем значении индекса доллара. Можно сделать вывод, что евро дорожает вместе с долларом относительно остальных валют корзины.
Вчера НБУ вернулся к привычным объемам продажи валюты. Расходы казначейства стали совсем скромными. Наличка изменила направление и потекла в банки. В среду объемы клиентского спроса и предложения практически сравнялись, но и банки, занятые окончанием месяца, поумерили аппетиты.
2daphne написав: Балансовий курс вже стоїть місяць . Хіба при постійному друкуванні гривні для покриття дефіціту бюджетів всіх рівнів можливий такий термін? Що означає -гривня скінчилася? Гривня ніколи не кінчається . Гривню приносять в обмінки якісь хлопці реально валізами . Мабуть це гривня від схемщіків від влади,що сидять на бюджетних та волонтерських струмочках.Нічого не змінилося .Війна не змусила владу перестати красти.Навпаки - вони стали це робити ще цинічніше. А скоро велике крадівництво відновиться.Гривні темної буде до 70% від бюджетів.бо в ВС не треба ніякі ПРОЗОРРО .Кради безкарно та купуй валюту. Красота
Мне кажется, что хлопци з вализами с черным кэшем не клиенты уличных обменок. А вот улица живет другими оборотами и источниками. И последнее время намного чаще слышу фразу "сдам и заплачу за.." Потому и предполагаю что люди уже в большинстве своем вышли из гривны как средства накопления и используют ее (еще пока) как транзитную стадию платежа. Уже слышу и истории про волонтеров которые цены называют в долларе/евро. Потому следующая стадия при отсутствии присутствия регулятора в судьбе гривны - расчеты в долларе, без участия обменок. Как уже было в прошлые девальвации. Просто верующих в гривну с каждым раздеванием на курсе все меньше остается - можем понаблюдать динамику гривнедепозитов.
striped написав:А как есть на самом деле - это могут рассказать люди из реальной жизни, но таких у нас похоже нет на ветке.
могу рассказать за себя - был момент в середине июля, когда фоповские можно было слить по 36.6 и откупится наличными по 37-38. дисконт вполне терпимый, слил пачку, что накопилась с Февраля, и сразу же откупился в Гаранте. сейчас опять сдаю только "на хлебушек".
для НБУ это выглядило всплеском продаж, в августе дисконт опять стал 10%+, фоп продажи через банк стали неинтересны.
хотя с заказом валюты под свифт переводы инвесторов и выплаты зарплат кешем стали наблюдатся проблемы. и это в Кредобанке! ожидания пессимистичные.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 02 вер, 2022 15:24, всього редагувалось 2 разів.