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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:45
Ой+ написав: гуляйполе написав:
День народження гривні,сьогодні
Зажили!
Народу менше, а грошей більше!
и с чего бы это?
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Вело
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:53
Вело написав: Ой+ написав: гуляйполе написав:
День народження гривні,сьогодні
Зажили!
Народу менше, а грошей більше!
и с чего бы это?
>На одного жителя України припадає 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет.
Прям дохєєра, ага. Як у перші дні всі побігли до банкоматів знімати, так досі й залишилася збільшена готівка в обороті, це все одно ніщо поруч із безготівковою емісією.
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zerocool
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:20
striped написав:
Мне кажется, что хлопци з вализами с черным кэшем не клиенты уличных обменок. А вот улица живет другими оборотами и источниками. И последнее время намного чаще слышу фразу "сдам и заплачу за.." Потому и предполагаю что люди уже в большинстве своем вышли из гривны как средства накопления и используют ее (еще пока) как транзитную стадию платежа.
Уже слышу и истории про волонтеров которые цены называют в долларе/евро. Потому следующая стадия при отсутствии присутствия регулятора в судьбе гривны - расчеты в долларе, без участия обменок. Как уже было в прошлые девальвации. Просто верующих в гривну с каждым раздеванием на курсе все меньше остается - можем понаблюдать динамику гривнедепозитов.
Так,було б цікаво подивитися динаміку депозитів фіз особ.
Нащо в гривню вірити? Це ж не бог і не свята пандемія
Гривня цілком піддається матаналізу.І не треба бути проФФессором.щоб розуміти,що валюта дорожчатиме.А якщо людина не займається спекуляціями,то взагалі курс неважливий майже.Все одно не прграєш.
ЗІ. То було покоління ,що пам'чтало тільки ріст ВВП,населення Землі, економік різних Китаїв та Бріксів, а тепер ми вирощує покоління ,яке пам'ятатиме тільки уризи,падіння, пандемії,війни і наприкінці ,щосб атомне .На згадку
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2daphne
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:22
Moneta написав:
могу рассказать за себя - был момент в середине июля, когда фоповские можно было слить по 36.6 и откупится наличными по 37-38. дисконт вполне терпимый, слил пачку, что накопилась с Февраля, и сразу же откупился в Гаранте. сейчас опять сдаю только "на хлебушек".
для НБУ это выглядило всплеском продаж, в августе дисконт опять стал 10%+, фоп продажи через банк стали неинтересны.
хотя с заказом валюты под свифт переводы инвесторов и выплаты зарплат кешем стали наблюдатся проблемы. и это в Кредобанке! ожидания пессимистичные.
Волонтери здебільшого зараз просять крипту .
Але щоб мати крипту спочатку треба мати валюту.Я про суми ,а не про копійки
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:58
Цікаво, хто піде воювати навесні?
У нас закінчиться рік...
А ми вже й нині по горло ситі тиловою "втомою від війни" і відсутністю ротацій та довжеееееееелезних відпусток. Чи хоч якихось.
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Bobua
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