striped написав: Мне кажется, что хлопци з вализами с черным кэшем не клиенты уличных обменок. А вот улица живет другими оборотами и источниками. И последнее время намного чаще слышу фразу "сдам и заплачу за.." Потому и предполагаю что люди уже в большинстве своем вышли из гривны как средства накопления и используют ее (еще пока) как транзитную стадию платежа. Уже слышу и истории про волонтеров которые цены называют в долларе/евро. Потому следующая стадия при отсутствии присутствия регулятора в судьбе гривны - расчеты в долларе, без участия обменок. Как уже было в прошлые девальвации. Просто верующих в гривну с каждым раздеванием на курсе все меньше остается - можем понаблюдать динамику гривнедепозитов.
Так,було б цікаво подивитися динаміку депозитів фіз особ. Нащо в гривню вірити? Це ж не бог і не свята пандемія Гривня цілком піддається матаналізу.І не треба бути проФФессором.щоб розуміти,що валюта дорожчатиме.А якщо людина не займається спекуляціями,то взагалі курс неважливий майже.Все одно не прграєш. ЗІ. То було покоління ,що пам'чтало тільки ріст ВВП,населення Землі, економік різних Китаїв та Бріксів, а тепер ми вирощує покоління ,яке пам'ятатиме тільки уризи,падіння, пандемії,війни і наприкінці ,щосб атомне .На згадку
Moneta написав:могу рассказать за себя - был момент в середине июля, когда фоповские можно было слить по 36.6 и откупится наличными по 37-38. дисконт вполне терпимый, слил пачку, что накопилась с Февраля, и сразу же откупился в Гаранте. сейчас опять сдаю только "на хлебушек".
для НБУ это выглядило всплеском продаж, в августе дисконт опять стал 10%+, фоп продажи через банк стали неинтересны.
хотя с заказом валюты под свифт переводы инвесторов и выплаты зарплат кешем стали наблюдатся проблемы. и это в Кредобанке! ожидания пессимистичные.
Волонтери здебільшого зараз просять крипту . Але щоб мати крипту спочатку треба мати валюту.Я про суми ,а не про копійки
2daphne написав:Так,було б цікаво подивитися динаміку депозитів фіз особ.
Дивіться:
Станом на 1 серпня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2022 року: вклади у національній валюті – 580,4 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 355,1 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 90,0 млрд грн (9,6% від загальної суми вкладів https://www.fg.gov.ua/articles/51502-su ... d-grn.html
Станом на 1 липня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 869,5 млрд грн, що на 30,4 млрд грн більше ніж було станом на 1 червня п.р. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2022 року: вклади у національній валюті – 581,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 287,7 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51381-su ... d-grn.html
У валюті +67 млрд. курсова різниця і можливо соціальний долар.
2daphne написав:Так,було б цікаво подивитися динаміку депозитів фіз особ.
Дивіться:
Станом на 1 серпня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2022 року: вклади у національній валюті – 580,4 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 355,1 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 90,0 млрд грн (9,6% від загальної суми вкладів https://www.fg.gov.ua/articles/51502-su ... d-grn.html
Станом на 1 липня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 869,5 млрд грн, що на 30,4 млрд грн більше ніж було станом на 1 червня п.р. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2022 року: вклади у національній валюті – 581,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 287,7 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51381-su ... d-grn.html
У валюті +67 млрд. курсова різниця і можливо соціальний долар.
не зрозуміло хто зробив +30млрд в червні, тоді ще не було переоцінки
R12 написав:не зрозуміло хто зробив +30млрд в червні, тоді ще не було переоцінки
Червневий приріст у накрасивішій:
Станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2022 року: вклади у національній валюті – 551,6 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 287,5 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51279-su ... d-grn.html