Президент США Байден вимагатиме від Конгресу екстреного фінансування в розмірі $11,7 млрд для надання летальної допомоги та бюджетної підтримки Україні. Директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг уточнила, що запит на $11,7 мільярдів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року). Кошти потрібні терміново, оскільки залишків ухваленого в травні пакету на $40 мільярдів, вистачить лише до кінця вересня. Байден конкретний чоловік! Респект!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 02 вер, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
R12 написав:не зрозуміло хто зробив +30млрд в червні, тоді ще не було переоцінки
Червневий приріст у накрасивішій:
Станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2022 року: вклади у національній валюті – 551,6 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 287,5 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51279-su ... d-grn.html
Можливо вернули випотрошене в попередні місяці з банкоматів, можливо не всі бійці вспівають конвертуватися, що дуже тішить держбанки - практично халявний ресурс.
Дякую. Ну.як я зрозуміла , росту майже немає,бо 25% росту- це просто перерахунок за новим курсом. Зі. Це ж тільки вклади. Карткові рахунки не рахували ?
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».
Это фактически девальвация на 10%. Видимо, дела совсем плохи.
Не ввели! Відімо дєла совсєм хороші! Чи не совсєм… Наче хваляться виконанням бюджету на більше ніж в минулому році!