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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9910991199129913
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:09

Президент США Байден вимагатиме від Конгресу екстреного фінансування в розмірі $11,7 млрд для надання летальної допомоги та бюджетної підтримки Україні. Директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг уточнила, що запит на $11,7 мільярдів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року). Кошти потрібні терміново, оскільки залишків ухваленого в травні пакету на $40 мільярдів, вистачить лише до кінця вересня.
Байден конкретний чоловік! Респект!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 02 вер, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:$11,7 млрд

США утвердили пакет помощи Украине на 40 млрд долларов 20 мая 2022 г.-
https://www.dw.com/ru/ssha-utverdili-pa ... a-61871367
Вы почувствовали?
Vovick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:22

  Ой+ написав:
  R12 написав:не зрозуміло хто зробив +30млрд в червні, тоді ще не було переоцінки

Червневий приріст у накрасивішій:
Станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2022 року:
вклади у національній валюті – 551,6 млрд грн;
вклади в іноземній валюті – 287,5 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51279-su ... d-grn.html

Можливо вернули випотрошене в попередні місяці з банкоматів, можливо не всі бійці вспівають конвертуватися, що дуже тішить держбанки - практично халявний ресурс.

Дякую.
Ну.як я зрозуміла , росту майже немає,бо 25% росту- це просто перерахунок за новим курсом.
Зі. Це ж тільки вклади. Карткові рахунки не рахували ?
2daphne
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vovick написав:Вы почувствовали?

Впевнені що рашистські свинособакі це не відчули? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:37

  2daphne написав:Зі. Це ж тільки вклади. Карткові рахунки не рахували ?

Чегой-то не считали? Это же не Держстат, а ФГВФЛ, которому возвращать все деньги клиента, которые в банке лежат. В его понятии под "вклады" карточки тоже попадают.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:47

  phantom_systems написав:
  Xenon написав:
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.

«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».


Это фактически девальвация на 10%. Видимо, дела совсем плохи.

Не ввели! Відімо дєла совсєм хороші! Чи не совсєм… Наче хваляться виконанням бюджету на більше ніж в минулому році!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:50

  ScaryBee написав:
  _hunter написав:Хотят. Тут проблема в том, что всех, кто хоть какие-то налоги платить может -- гонят на фронт.

ніхто нікого не гонить. В центрі Києва в рестиках ніде сісти через чоловіків призовної зовнішності.

Це ви ще в Західній Україні не бачили скільки отих призовного віку по барам і ресторанам, та й просто так по містах шляються… А скільки там дорогущих авто!
Qwerty
 
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