Президент США Байден вимагатиме від Конгресу екстреного фінансування в розмірі $11,7 млрд для надання летальної допомоги та бюджетної підтримки Україні. Директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг уточнила, що запит на $11,7 мільярдів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року). Кошти потрібні терміново, оскільки залишків ухваленого в травні пакету на $40 мільярдів, вистачить лише до кінця вересня. Байден конкретний чоловік! Респект!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 02 вер, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
R12 написав:не зрозуміло хто зробив +30млрд в червні, тоді ще не було переоцінки
Червневий приріст у накрасивішій:
Станом на 1 червня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 839,1 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2022 року: вклади у національній валюті – 551,6 млрд грн; вклади в іноземній валюті – 287,5 млрд грн. https://www.fg.gov.ua/articles/51279-su ... d-grn.html
Можливо вернули випотрошене в попередні місяці з банкоматів, можливо не всі бійці вспівають конвертуватися, що дуже тішить держбанки - практично халявний ресурс.
Дякую. Ну.як я зрозуміла , росту майже немає,бо 25% росту- це просто перерахунок за новим курсом. Зі. Це ж тільки вклади. Карткові рахунки не рахували ?
В Украине введут дополнительный налог в размере 10% на все импортные товары и услуги, – нардеп Ярослав Железняк.
«Да, подтверждаю – правительство уже сейчас готовит такой законопроект. Здесь стоит отметить, что выбрана концепция не дополнительных импортных пошлин, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки импортных, всех импортных товаров и услуг».
Это фактически девальвация на 10%. Видимо, дела совсем плохи.
Не ввели! Відімо дєла совсєм хороші! Чи не совсєм… Наче хваляться виконанням бюджету на більше ніж в минулому році!
М. Мелітополь $ 43-44.5 € 44—46 На Запоріжжі затримали керівників ЗОДа Старуха А.В., та секретаря Куртьєва А.В. , Некрасову Зоряну та двох осіб ЗОДа за розкрадання гуманітарної допомоги у особо великих розмірах. новим керівником буде колишній мер Мелітополя Федоров С. І. Та його команда (нещодавно Федоров отримав нагороду від зе «За мужність» ІІІ ступеня. ). Ви тільки уявіть, з моменту від 24.02 хабарники отримували 2 млн грн тільки на віїзді громадян щодня. Це десь ~ 300 млн грн. А ще гуманітарна допомога… це міл‘ярди долларів
knoppixx написав:Ви тільки уявіть, з моменту від 24.02 хабарники отримували 2 млн грн тільки на віїзді громадян щодня. Це десь ~ 300 млн грн. А ще гуманітарна допомога… це міл‘ярди долларів
Ну міл`ярди доларів, це мабуть занадто
Якщо ви зовсім не маєте інфо ось вам від Гугла:
За словами Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. "Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться, – мільйони доларів США!!!" – наголосив він.
Зі слів агента НАБУ, до розкрадання причетні:
голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух; секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв; депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина; заступниця голови Запорізькій ОВА Злата Некрасова.