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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9917991899199920>
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:19

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.09.2022..........06.09.2022
дата розрахунку..............02.09.2022...........05.09.2022
Євро.................................36,5339................36,2614...-0.75%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9916 (вчера 0.9991).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.94 (вчера 109.35)
Утром доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился.

НБУ откорректировал валютные ограничения.
В двух словах для тех, кому лень разбираться в подробностях:
1. Банки имеют право продавать налом всю валюту, купленную у населения по безналу (до этого можно было продавать только половину).
2. Компаниям позволено переводить валюту для погашения части процентов по кредитам от нерезидентов. Не полностью, с кучей условий, но раньше возможности обслуживать кредиты не было.
3. Компании должны сначала потратить имеющуюся у них валюту, а потом уже покупать на МБ под контракты. Покупать и накапливать валюту одновременно теперь не получится. Такой себе очень мягкий вариант обязательной продажи.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:24

  somilitark написав:По курсу. Скоро буде офіційний курс ближче до 40.
.

звідки інфа?
скоро - це коли саме?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:27

  Сибарит написав:1. Банки имеют право продавать налом всю валюту, купленную у населения по безналу (до этого можно было продавать только половину).


Цікаво лише - як?
Як можна продати те, чого нема (я маю на увазі фізичні доляри)
Тобто має бути механізм, який буде поповнювати каси банків фізичною валютою...

Хто буде її продавати банкам, НБУ ?
Чи вони повернуть безготівковий обмін ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:57

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.09.2022..........06.09.2022
дата розрахунку..............02.09.2022...........05.09.2022
Євро.................................36,5339................36,2614...-0.75%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9916 (вчера 0.9991).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.94 (вчера 109.35)
Утром доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился.

НБУ откорректировал валютные ограничения.
В двух словах для тех, кому лень разбираться в подробностях:
1. Банки имеют право продавать налом всю валюту, купленную у населения по безналу (до этого можно было продавать только половину).
2. Компаниям позволено переводить валюту для погашения части процентов по кредитам от нерезидентов. Не полностью, с кучей условий, но раньше возможности обслуживать кредиты не было.
3. Компании должны сначала потратить имеющуюся у них валюту, а потом уже покупать на МБ под контракты. Покупать и накапливать валюту одновременно теперь не получится. Такой себе очень мягкий вариант обязательной продажи.


Схоже на те.
Але от про каси банків не зрозуміло.Як з безналу з'явиться готівка в касах?
2daphne
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Готівка потроху зростає по всім регіонам. вже перетнули 41
2daphne
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:45

  2daphne написав:Готівка потроху зростає по всім регіонам. вже перетнули 41
Кропивницкий. С трудом сдал 1200 пА 40,75
ради очередной пайки соцдепо//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:48

  asti написав:
  2daphne написав:Готівка потроху зростає по всім регіонам. вже перетнули 41
Кропивницкий. С трудом сдал 1200 пА 40,75
ради очередной пайки соцдепо//)
смЕЕло!

а как же - вон мрачные "инсайды" поползли:
  flysoulfly написав:
  somilitark написав:По курсу. Скоро буде офіційний курс ближче до 40.
.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 17:34

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  2daphne написав:Готівка потроху зростає по всім регіонам. вже перетнули 41
Кропивницкий. С трудом сдал 1200 пА 40,75
ради очередной пайки соцдепо//)
смЕЕло!

а как же - вон мрачные "инсайды" поползли:
  flysoulfly написав:
  somilitark написав:По курсу. Скоро буде офіційний курс ближче до 40.
.


Кто просто хочет сдать подороже)
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:10

  Visky написав:adeges Невже Ви справді думаєте, що отак просто можна зі сторони купити, навіть при наявності достатніх сум коштів, а аукціони є прозорими? Там умови прописуються під своїх, додаються всякі уловки, часові обмеження, прочитується "таємна" пропозиція конкурента зі сторони і мінімально перебивається, посилено перевіряють походження його коштів, чинять різноманітний тиск тощо, аби сторонні конкуренти відмовились.
Наприклад, приватизація "Більшовика" в Києві тільки завдяки міжнародному гвалту була скасована

Вибачте за офтоп. Я просто уточнити...

Самі аукціони доволі прозорі. А от все що починається після них...
Запитайте у молдаван чим закінчилась купівля Марилівки і що вони купляли "на папері" і що отримали по факту.
Є держустанови (наподобі ФДМ) а є люди які працюють в держустановах та їхні друзі. Не завжи (практично ніколи) інтереси держустанови (Держави) не збігаються із інтересами працівників держустанови.
Тому не виніть тільки "інституції". Людський фактор теж грає важливу роль. Іноді, навіть вирішальну.
А спиртзаводи, до речі, це чудові активи для продажу. Якщо вони запрацюють це одні плюси (Податки і акцизи, робочі місця, суміжні робочі місця, розвиток депресивного регіону (села) де знаходиться завод і т.д і т.п)
Офтоп завершений.

ПС: на курс практично не звертаю уваги. Включений режим Safe mode хоча б до... замороження війни. В закінчення війни до розпаду росії не вірю. Бо я не Оптиміст і не Песиміст. Мій нік ви знаєте.
Та й зараз зміна курсу на 1 грн - це зміна лише на 2,5%, а раніше, це була зміна на майже 4%. При такій інфляції та проблемами із вільною гривнею коливання +/- 2,5% без можливості ними скористатись не мають такого інтересу як раніше.
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:12

  webserg написав:samvexler

Райфайзен наливает по 37 на депо

https://youtu.be/kv3TzK5eFSo


37,45 ты хотел сказать ?
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