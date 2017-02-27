Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............05.09.2022..........06.09.2022 дата розрахунку..............02.09.2022...........05.09.2022 Євро.................................36,5339................36,2614...-0.75% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9916 (вчера 0.9991).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.94 (вчера 109.35) Утром доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился.
НБУ откорректировал валютные ограничения. В двух словах для тех, кому лень разбираться в подробностях: 1. Банки имеют право продавать налом всю валюту, купленную у населения по безналу (до этого можно было продавать только половину). 2. Компаниям позволено переводить валюту для погашения части процентов по кредитам от нерезидентов. Не полностью, с кучей условий, но раньше возможности обслуживать кредиты не было. 3. Компании должны сначала потратить имеющуюся у них валюту, а потом уже покупать на МБ под контракты. Покупать и накапливать валюту одновременно теперь не получится. Такой себе очень мягкий вариант обязательной продажи.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............05.09.2022..........06.09.2022 дата розрахунку..............02.09.2022...........05.09.2022 Євро.................................36,5339................36,2614...-0.75% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9916 (вчера 0.9991).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.94 (вчера 109.35) Утром доллар в очередной раз обновил 20-летний максимум, после чего немного откатился.
НБУ откорректировал валютные ограничения. В двух словах для тех, кому лень разбираться в подробностях: 1. Банки имеют право продавать налом всю валюту, купленную у населения по безналу (до этого можно было продавать только половину). 2. Компаниям позволено переводить валюту для погашения части процентов по кредитам от нерезидентов. Не полностью, с кучей условий, но раньше возможности обслуживать кредиты не было. 3. Компании должны сначала потратить имеющуюся у них валюту, а потом уже покупать на МБ под контракты. Покупать и накапливать валюту одновременно теперь не получится. Такой себе очень мягкий вариант обязательной продажи.
Схоже на те. Але от про каси банків не зрозуміло.Як з безналу з'явиться готівка в касах?
Visky написав:adeges Невже Ви справді думаєте, що отак просто можна зі сторони купити, навіть при наявності достатніх сум коштів, а аукціони є прозорими? Там умови прописуються під своїх, додаються всякі уловки, часові обмеження, прочитується "таємна" пропозиція конкурента зі сторони і мінімально перебивається, посилено перевіряють походження його коштів, чинять різноманітний тиск тощо, аби сторонні конкуренти відмовились. Наприклад, приватизація "Більшовика" в Києві тільки завдяки міжнародному гвалту була скасована
Вибачте за офтоп. Я просто уточнити...
Самі аукціони доволі прозорі. А от все що починається після них... Запитайте у молдаван чим закінчилась купівля Марилівки і що вони купляли "на папері" і що отримали по факту. Є держустанови (наподобі ФДМ) а є люди які працюють в держустановах та їхні друзі. Не завжи (практично ніколи) інтереси держустанови (Держави) не збігаються із інтересами працівників держустанови. Тому не виніть тільки "інституції". Людський фактор теж грає важливу роль. Іноді, навіть вирішальну. А спиртзаводи, до речі, це чудові активи для продажу. Якщо вони запрацюють це одні плюси (Податки і акцизи, робочі місця, суміжні робочі місця, розвиток депресивного регіону (села) де знаходиться завод і т.д і т.п) Офтоп завершений.
ПС: на курс практично не звертаю уваги. Включений режим Safe mode хоча б до... замороження війни. В закінчення війни до розпаду росії не вірю. Бо я не Оптиміст і не Песиміст. Мій нік ви знаєте. Та й зараз зміна курсу на 1 грн - це зміна лише на 2,5%, а раніше, це була зміна на майже 4%. При такій інфляції та проблемами із вільною гривнею коливання +/- 2,5% без можливості ними скористатись не мають такого інтересу як раніше.