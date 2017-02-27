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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9917991899199920
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:33

  Amat написав:
  Сибарит написав:1. Банки имеют право продавать налом всю валюту, купленную у населения по безналу (до этого можно было продавать только половину).


Цікаво лише - як?
Як можна продати те, чого нема (я маю на увазі фізичні доляри)
Тобто має бути механізм, який буде поповнювати каси банків фізичною валютою...

Хто буде її продавати банкам, НБУ ?
Чи вони повернуть безготівковий обмін ?


повернуть безготівковий обмін? під депо на 12 міс (краще на 18)

якщо банк не має фізичного доллара, то для виплати валютних депо він купляє валюту (у інших банків і у НБУ)

-саме так пояснили в відділенні на моє питання-як банк буде повертати валютні депо (зокрема ті 50к по 36,94)

у банків в кассах нуль валюти, чому?
тому що кращий курс продажи по Одесі 40,50 у Райфайзена(але він не купує у "некліентів банку")

курс на опт 40,7(40,75)

250грн це не гроші, але дурних мало (щоб йти до касси банку, а там може не бути гривни, або прийом тільки 200, або черга, або ковід і не більше 4-5 у відділення)

як мені казали нач.відділення(4 банків)-банкам взагалі не цікава валюта і валюто обмін
сьогодні по деякім причинам
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 05 вер, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:34

  2daphne написав:Готівка потроху зростає по всім регіонам. вже перетнули 41


давай загоняй активніше,
треба відпрацьовувати зарплату
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 22:14

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:По курсу. Скоро буде офіційний курс ближче до 40.


З початку війни банкам дозволялося продавати населенню половину придбаної у клієнтів безготівкової валюти додатково до купленої готівки.
Національний банк України оновив валютні обмеження, які необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості країни. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зміни стосуються збільшення пропозиції готівкової валюти, врегулювання бізнесом зовнішньої заборгованості та захисту міжнародних резервів. Нові правила почнуть працювати з 6 вересня 2022 року.
Зокрема, тепер обсяг готівкової валюти, який може продавати клієнтам банк, включатиме весь обсяг безготівкової валюти, придбаної ним у громадян з 13 квітня, а не половина від нього.
"Це рішення сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку і не надаватиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", — зазначили в НБУ.

Банкам дозволили і вони продаватимуть більше валюти від нічого.
Нехай НБУ в якості моніторингу відправлять new "Леру" банками за покупками долярів.
копейка
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