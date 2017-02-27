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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9916991799189919
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:42

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 40.80 41.00
🇪🇺EUR 40.15 40.45

🇺🇸USD 40.80 40.95
🇪🇺EUR 40.20 40.45
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:29

ПриватБанк перестал выдавать наличные доллары в кассах.

Многие люди жалуются, что не могут снять валюту со счетов и совершать долларовые переводы.

Банк объясняет свою позицию проблемами в логистике, из-за чего они сейчас сами не могут получить валюту из-за границы.

Когда и как это решится – непонятно


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Востаннє редагувалось Xenon в Вів 06 вер, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:32

  Xenon написав:
ПриватБанк перестал выдавать наличные доллары в кассах.

Многие люди жалуются, что не могут снять валюту со счетов и совершать долларовые переводы.

Банк объясняет свою позицию проблемами в логистике, из-за чего они сейчас сами не могут получить валюту из-за границы.

Когда и как это решится – непонятно

Путь на 55 все явней.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А тим часом резерви зросли до 25.43 ярда.
Нам насипали майже 5 ярдів в серпні.
На цьому тижні ще Європа 5 ярдів євро відвантажить.
Усім ботам не заважало би покусати власну попу)))
П.с. воюємо і перемагаємо на усіх фронтах...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:26

  somilitark написав:А тим часом резерви зросли до 25.43 ярда.
Нам насипали майже 5 ярдів в серпні.
На цьому тижні ще Європа 5 ярдів євро відвантажить.
Усім ботам не заважало би покусати власну попу)))
П.с. воюємо і перемагаємо на усіх фронтах...

Це разові вкиди, вони прожеруться дуже швидно, ці гроші підуть на конвертацію ОВГЗ у валюту, як тільки будуть підходити строки. Гроші як завжди опиняться у невеличкої купки олігархів, а народ і далі буде скорочуватися та виїзджати за кордон, ще й на фронті гине. Не тій країні гроші наливають. Якби відкрили кожному громадянину персональні валютні рахунки і на них по $125 доларів з $5 млн прийшло - толку було б у рази більше. Це і зсув попиту, і підтримка на 1-2 місяці, до наступної подачки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:27

  Zebra написав:
  Xenon написав:
ПриватБанк перестал выдавать наличные доллары в кассах.

Многие люди жалуются, что не могут снять валюту со счетов и совершать долларовые переводы.

Банк объясняет свою позицию проблемами в логистике, из-за чего они сейчас сами не могут получить валюту из-за границы.

Когда и как это решится – непонятно

Путь на 55 все явней.

Проблеми з доларовою готівкою не тільки в Приваті.І не тільки в Україні.
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:35

  Zebra написав:
  somilitark написав:А тим часом резерви зросли до 25.43 ярда.
Нам насипали майже 5 ярдів в серпні.
На цьому тижні ще Європа 5 ярдів євро відвантажить.
Усім ботам не заважало би покусати власну попу)))
П.с. воюємо і перемагаємо на усіх фронтах...

Це разові вкиди, вони прожеруться дуже швидно, ці гроші підуть на конвертацію ОВГЗ у валюту, як тільки будуть підходити строки. Гроші як завжди опиняться у невеличкої купки олігархів, а народ і далі буде скорочуватися та виїзджати за кордон, ще й на фронті гине. Не тій країні гроші наливають. Якби відкрили кожному громадянину персональні валютні рахунки і на них по $125 доларів з $5 млн прийшло - толку було б у рази більше. Це і зсув попиту, і підтримка на 1-2 місяці, до наступної подачки.

Не плутайте Державу (аппарат) і народ.
5 ярдів просто зачислили на рахунки в НБУ .Це щоб вільно друкувати можна було гривню.
Валюта не з'явилася фізично,а от гривні 200 + мільярдів надрукують вже сьогодні.
І ні на який міжбанк ці евро не йдуть.
І на курс валют вони ніяк не впливають.
А от надрукована гривня через кілька обертів вже давитиме на курс .Тобто десь через місяць на готівці не вистачатиме 1-2 ярдів долару .
Курс 55 то занадто,а от 45-50 саме воно.
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:40

  2daphne написав:
  Zebra написав:
  somilitark написав:А тим часом резерви зросли до 25.43 ярда.
Нам насипали майже 5 ярдів в серпні.
На цьому тижні ще Європа 5 ярдів євро відвантажить.
Усім ботам не заважало би покусати власну попу)))
П.с. воюємо і перемагаємо на усіх фронтах...

Це разові вкиди, вони прожеруться дуже швидно, ці гроші підуть на конвертацію ОВГЗ у валюту, як тільки будуть підходити строки. Гроші як завжди опиняться у невеличкої купки олігархів, а народ і далі буде скорочуватися та виїзджати за кордон, ще й на фронті гине. Не тій країні гроші наливають. Якби відкрили кожному громадянину персональні валютні рахунки і на них по $125 доларів з $5 млн прийшло - толку було б у рази більше. Це і зсув попиту, і підтримка на 1-2 місяці, до наступної подачки.

Не плутайте Державу (аппарат) і народ.
5 ярдів просто зачислили на рахунки в НБУ .Це щоб вільно друкувати можна було гривню.
Валюта не з'явилася фізично,а от гривні 200 + мільярдів надрукують вже сьогодні.
І ні на який міжбанк ці евро не йдуть.
І на курс валют вони ніяк не впливають.
А от надрукована гривня через кілька обертів вже давитиме на курс .Тобто десь через місяць на готівці не вистачатиме 1-2 ярдів долару .
Курс 55 то занадто,а от 45-50 саме воно.

ЗВР були зпалені в основному, коли "свої люди" по 29 купували валюту. Ну хіба що валютні туристи якось ще отримали крохи з пирога.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:42

  sani_2012 написав:Деревья не растут до неба ...

*Відправлено з Чату

А пам'ятаєте коли курс був 29?
А колись не було війни :oops:
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:54

Я пом'ятаю 24 - 26.50 и 42
А так же фубль/Uah па 180

*Відправлено з Чату
sani_2012
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  #<1 ... 9916991799189919
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