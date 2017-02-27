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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9918991999209921>
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:08

  2daphne написав:А пам'ятаєте коли курс був 29?
А колись не було війни

Насправді, война почалася при курсі 5,хх, з перехоплення хвсб проекту ахмєтки "тупий завгар йде [купує "шлях"] в "прімєри"/президенти (разом з ригами)". Вже тоді було зрозуміло, до чого це призведе (незрозуміло було недоумкуватій київській "Илітє").
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

41.2-41.4 продаж в Дніпрі
Біля кількох обмінок черги до 10 людей
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:56

  centurionus написав:
  2daphne написав:А пам'ятаєте коли курс був 29?
А колись не було війни

Насправді, война почалася при курсі 5,хх, з перехоплення хвсб проекту ахмєтки "тупий завгар йде [купує "шлях"] в "прімєри"/президенти (разом з ригами)". Вже тоді було зрозуміло, до чого це призведе (незрозуміло було недоумкуватій київській "Илітє").

Та бог з ним , коли вона почалася?
Коли вона скінчиться?
Перефразую питання.
Уоли гривня змицниться до довоє
ного рівня?+\-
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:07

  копейка написав:
  Zebra написав:ЗВР були зпалені в основному, коли "свої люди" по 29 купували валюту. Ну хіба що валютні туристи якось ще отримали крохи з пирога.

я б казала що ще восени 21 коли курс 26 був під своїх

Коли був 26, його можна було вільно купити, я ще активно агітував закупатися. Тепер по 55 будемо продавати.

Доречі злиті декілька соток баксів по 40.70 я вклав в Аліекспресс купивши різноманітне, що можна по курсу 37, від розширення пам'яті для ноутбуків до сонячних панелей, та іншої мілочовки. Зиму придеться зимувати. Можуть бути перебої з електроенергією. По досвіду життя без електроенергії на протязі 3 тижнів в Чернігові, можу сказати, що ніщо так не кортить, як зарядити гаджети, навіть води пити не так хочеться, як бути відрізаним від інформації. А ще освітлення, потрібні фонарики. Без фонариків, або стаціонарного автономного освітлення - не дуже радужно буде.
В автомобіль обігрівач від розетки 12 вольт теж буде хороша річ, сонячні панелі будуть підживлювати також автомобільний аккумулятор, якщо взагалі все буде погано, щоб автівка потім завелася. Від автомобільного аккумулятора можна ноутбук живити, для цього теж адаптер був куплений на Ali (12v -> 19-20v)

Павербанки, ніколєві батарейки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 16:57

Официальный курс ++++

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.09.2022...........07.09.2022
дата розрахунку..............05.09.2022............06.09.2022
Євро.................................36,2614.................36,287...+0.07%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9923 (вчера 0.9916).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.92 (вчера 109.94)
Стабилизировались и обживаем новый уровень.
-------------------------------------------
НБУ вчера выкупил военные облигации на 15 млрд. грн.
Округлили общую сумму до 300 млрд.
-------------------------------------------
Новость о состоянии резервов уже была, но позволю себе остановиться на не чуть подробнее и со ссылкой на первоисточник.
Резервы выросли на 13,6% или на $3.049 млрд. с $22.387 млрд до $25.436 млрд.
Международная помощь составила + $4.7884 млрд.
Платежи по долгам составили - $393 млн.
Чистая продажа валюты на МБ - $1.3297 млрд.
Переоценка активов в связи с подорожанием доллара в мире - $16,4 млн.

Я не очень понимаю, почему эта новость вызвала столь негативную реакцию коллег? Наша потребность в помощи ни для кого не является секретом уже давно. Тот факт, что впервые дали помощи больше, чем нужно для совсем уж экстренных расходов - новость, несомненно, положительная. При этом расходование резервов оказалось достаточно скромным.
Также стоит отметить, что чистые резервы выросли на $3.342 млрд. до $15.917 млрд. Т.е. доля заемных средств в резервах значительно уменьшилась.
Финансовая ситуация значительно лучше, чем можно было ожидать после полугода войны такой интенсивности. Предлагаю трезво оценивать сложившуюся ситуацию и не впадать в панику от того, что не прилетел волшебник в голубом вертолете :)
-------------------------------------------
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 47 347 042,96 грн.
Из них:
- до 05.04.2023 - 210 дней - 12% - 27 522 862,66 грн;
- до 27.09.2023 - 385 дней - 14% - 19 824 180,30 грн.
Было предложено всего 2 выпуска, что намекает на проведение размещения в стиле "не очень то и хотелось". Покупатели действовали в том же стиле. Это все вообще не стоило бы внимания, если бы не один пикантный факт: размещение годовых бумаг прошло с доходностью меньше номинальной. При этом было удовлетворено всего 9 из 17 заявок, что почти не повлияло на итоговую сумму. Все заявки с большей доходностью были малообъемными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 17:00

  2daphne написав:..
вІЙСЬКОВІ- НЕ ВАРІАНТ. ..

то есть, 70 млрд грн ежемесячно - "не вариант"?
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 17:54

ПриватБанк сделал важное заявление о продаже долларов в кассах: возникли проблемы

https://www.rbc.ua/rus/news/privatbank- ... 60276.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:04

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 47 347 042,96 грн.
Из них:
- до 05.04.2023 - 210 дней - 12% - 27 522 862,66 грн;
- до 27.09.2023 - 385 дней - 14% - 19 824 180,30 грн.
Было предложено всего 2 выпуска, что намекает на проведение размещения в стиле "не очень то и хотелось". Покупатели действовали в том же стиле. Это все вообще не стоило бы внимания, если бы не один пикантный факт: размещение годовых бумаг прошло с доходностью меньше номинальной. При этом было удовлетворено всего 9 из 17 заявок, что почти не повлияло на итоговую сумму. Все заявки с большей доходностью были малообъемными.

Це і є чиста емісія. Папери обміняли на гривні,гривні - в бюджет. Потім кілька кругів та на валютний ринок.сАМЕ тому курс буде рости ПОСТІЙНо,поки буде продовжуватися ця гра,війна.
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:44

  Zebra написав:
  копейка написав:
  Zebra написав:ЗВР були зпалені в основному, коли "свої люди" по 29 купували валюту. Ну хіба що валютні туристи якось ще отримали крохи з пирога.

я б казала що ще восени 21 коли курс 26 був під своїх

Коли був 26, його можна було вільно купити, я ще активно агітував закупатися. Тепер по 55 будемо продавати.

Доречі злиті декілька соток баксів по 40.70 я вклав в Аліекспресс купивши різноманітне, що можна по курсу 37, від розширення пам'яті для ноутбуків до сонячних панелей, та іншої мілочовки. Зиму придеться зимувати. Можуть бути перебої з електроенергією. По досвіду життя без електроенергії на протязі 3 тижнів в Чернігові, можу сказати, що ніщо так не кортить, як зарядити гаджети, навіть води пити не так хочеться, як бути відрізаним від інформації. А ще освітлення, потрібні фонарики. Без фонариків, або стаціонарного автономного освітлення - не дуже радужно буде.
В автомобіль обігрівач від розетки 12 вольт теж буде хороша річ, сонячні панелі будуть підживлювати також автомобільний аккумулятор, якщо взагалі все буде погано, щоб автівка потім завелася. Від автомобільного аккумулятора можна ноутбук живити, для цього теж адаптер був куплений на Ali (12v -> 19-20v)

Павербанки, ніколєві батарейки.

Сонячні панелі треба великі, ще й сонце потрібно.
Беріть щось таке, стане у нагді)
https://www.aliexpress.com/item/3286349 ... 1802sJW0KQ
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Zebra
як там "влошения" в біток наразі?
скупатися на усі чи ще почекати?
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