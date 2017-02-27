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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 вер, 2022 21:33
2daphne написав:
Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть
каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:34
g_al1 написав:Zebra
як там "влошения" в біток наразі?
скупатися на усі чи ще почекати?
Вы не понимаете.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 22:15
alex_dvornichenko написав: 2daphne написав:
Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть
каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?
Дуже просто.
Приходить клієнт ,знімає валюту в банку готівкову,а потім йде в обмінку здає по 41 і приносить гривню в банк на депозит по 37.5.
Що в підсумку? Банк без валюти ,згривнею,яку нікуди дівати ,бо кредитування стоїть, але з боргом в валюті перед клієнтом.Валюта пішла в тінь ,гривня в банку.
Все просто прораховується.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 22:16
alex_dvornichenko написав: 2daphne написав:
Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть
каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?
Наприклад люди знімали готівкову валюту з банківських рахунків і здавали її у "небанківські" обмінки, а отриману готівкову гривню несли до банків на конвертаційні вклади. Сподіваюсь що розповідати про те що з "небанківських" обмінок валюта в БСУ не надходить не треба?
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Додано: Вів 06 вер, 2022 22:55
g_al1 написав:Zebra
як там "влошения" в біток наразі?
скупатися на усі чи ще почекати?
Біток інвестиція з горизонтом 1-2 роки, не хвилюйтесь, він на 48к ще сходить.
Основна інвестиція - це доллар новенькими купюрами. І вже взимку настане гарний момент злитися, по 55, з відкупом по 50, потім по 89, з відкупом десь по 60-65
Хоча враховуючи, що Приват вже валютний банкрот - можливо залишились лічені дні до розгону курсу.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 23:10
2daphne
можно нескромный вопрос?
какой аккаунт у вас был в "прошлой"/"предыдущей" жизни?
а то вы так резко ворвались, даже аудиторию поклонников уже набрали.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 23:22
Alex2007 написав:2daphne
можно нескромный вопрос?
какой аккаунт у вас был в "прошлой"/"предыдущей" жизни?
а то вы так резко ворвались, даже аудиторию поклонников уже набрали.
Та майже такий самий, дафнія
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Додано: Сер 07 вер, 2022 00:10
Zebra написав:
Коли був 26, його можна було вільно купити, я ще активно агітував закупатися. Тепер по 55 будемо продавати.
Та, біткоїни по 28 вже продали, тепер долари по 55 будемо продавати, ми будемо бохатії кататися на Ламборджіні.
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