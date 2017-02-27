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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9919992099219922>
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:33

  2daphne написав:Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть

каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?
alex_dvornichenko
 
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  g_al1 написав:Zebra
як там "влошения" в біток наразі?
скупатися на усі чи ще почекати?
Вы не понимаете.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:15

  alex_dvornichenko написав:
  2daphne написав:Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть

каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?

Дуже просто.
Приходить клієнт ,знімає валюту в банку готівкову,а потім йде в обмінку здає по 41 і приносить гривню в банк на депозит по 37.5.
Що в підсумку? Банк без валюти ,згривнею,яку нікуди дівати ,бо кредитування стоїть, але з боргом в валюті перед клієнтом.Валюта пішла в тінь ,гривня в банку.
Все просто прораховується. :wink:
2daphne
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 22:16

  alex_dvornichenko написав:
  2daphne написав:Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть

каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?

Наприклад люди знімали готівкову валюту з банківських рахунків і здавали її у "небанківські" обмінки, а отриману готівкову гривню несли до банків на конвертаційні вклади. Сподіваюсь що розповідати про те що з "небанківських" обмінок валюта в БСУ не надходить не треба?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:10

2daphne

можно нескромный вопрос?
какой аккаунт у вас был в "прошлой"/"предыдущей" жизни?
а то вы так резко ворвались, даже аудиторию поклонников уже набрали.
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 23:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Alex2007 написав:2daphne

можно нескромный вопрос?
какой аккаунт у вас был в "прошлой"/"предыдущей" жизни?
а то вы так резко ворвались, даже аудиторию поклонников уже набрали.
:D
Та майже такий самий, дафнія
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 00:10

  Zebra написав:Коли був 26, його можна було вільно купити, я ще активно агітував закупатися. Тепер по 55 будемо продавати.

Та, біткоїни по 28 вже продали, тепер долари по 55 будемо продавати, ми будемо бохатії кататися на Ламборджіні. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 01:02

  2daphne написав:
  alex_dvornichenko написав:
  2daphne написав:Продаж банками валюти під депозит на 3 місяці по льготному курсу дуже швидко привів до тотального дефіциту валюти в банках, вимиванню валюти в тінь ,а залишив системі боргм на майбутнє.
А зростання курсу валют так і не було припинене.
Генії,блть

каким образом открытие депозитов на 3 месяца вымыло валюту из банков ?

Дуже просто.
Приходить клієнт ,знімає валюту в банку готівкову,а потім йде в обмінку здає по 41 і приносить гривню в банк на депозит по 37.5.
Що в підсумку? Банк без валюти ,згривнею,яку нікуди дівати ,бо кредитування стоїть, але з боргом в валюті перед клієнтом.Валюта пішла в тінь ,гривня в банку.
Все просто прораховується. :wink:


и это фин форум :D
по Вашей схеме как раз валюты в банке стало даже больше
так как банк купил эту валюту на МБ
а гривна ушла из банки или в НБУ или экспортёру
uaprofi
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Zebra комерческий вопрос по солнечным панелям- какиеи суммарная мощность преобретения. пожалуйста, не удаляйте- в харькове большущая проблема с их преобретением.
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На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора.
Проблемы с налом в Привате
Вчера начались выплаты по банку Сич
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