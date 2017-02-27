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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9919992099219922
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 08:04

  Evgeny написав:На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора
Вчера начались выплаты по банку Сич
ой, та скоко тех Сичевиков - сльозы.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 08:12

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора
Вчера начались выплаты по банку Сич
ой, та скоко тех Сичевиков - сльозы.


Всего выплате подлежат 1,157 млрд.грн.
В первую очередь 237 млн.грн

Да, по Сичи выплаты не большие, а вот проблемы Привата очень большие
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 08:19

  Faceless написав:
Alex2007 написав:2daphne

можно нескромный вопрос?
какой аккаунт у вас был в "прошлой"/"предыдущей" жизни?
а то вы так резко ворвались, даже аудиторию поклонников уже набрали.
:D
Та майже такий самий, дафнія

І що можна от так цинічно і нагло вести, як зрадіо,антиукраінську пропаганду?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 08:31

  Evgeny написав: вот проблемы Привата очень большие
конкретно эта раздутая махинаторами-карусельщиками "проблема"Привата - в жадности и хитросделанности, обеих сторон :) . Там же не предупредили закидывающих валюту с револютофф, что это билет именно на депозит 8)
Потерпят.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 9919992099219922
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