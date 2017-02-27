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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 вер, 2022 08:04
Evgeny написав:
На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора
Вчера начались выплаты по банку Сич
ой, та скоко тех Сичевиков - сльозы.
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 08:12
flysoulfly написав: Evgeny написав:
На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора
Вчера начались выплаты по банку Сич
ой, та скоко тех Сичевиков - сльозы.
Всего выплате подлежат 1,157 млрд.грн.
В первую очередь 237 млн.грн
Да, по Сичи выплаты не большие, а вот проблемы Привата очень большие
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Додано: Сер 07 вер, 2022 08:19
Faceless написав: Alex2007 написав:2daphne
можно нескромный вопрос?
какой аккаунт у вас был в "прошлой"/"предыдущей" жизни?
а то вы так резко ворвались, даже аудиторию поклонников уже набрали.
Та майже такий самий, дафнія
І що можна от так цинічно і нагло вести, як зрадіо,антиукраінську пропаганду?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 08:31
Evgeny написав:
вот проблемы Привата очень большие
конкретно эта раздутая махинаторами-карусельщиками "проблема"Привата - в жадности и хитросделанности, обеих сторон
. Там же не предупредили закидывающих валюту с револютофф, что это билет именно на депозит
Потерпят.
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flysoulfly
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