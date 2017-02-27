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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99219922992399249925>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  newbie написав:Може і нісенітниця, але маю підозри щодо керманичів НБУ, яким не дуже довіряю. Наприклад, навіщо вони суттєво підняли облікову ставку НБУ, в той час як інші, підримуючи свою валюту, роблять навпаки. Тобто їх мета розкручування інфляції та девальвації, а не ринок.

Ставку якраз піднімають, щоб підтримати свою валюту, зменшити інфляцію та девальвацію. Це усушка гривневої маси, швидкість, з якою гривня вилучається з обігу. Дорогі рефи нікому не потрібні.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:41

  centurionus написав:зниженням ставки стимулюють попит

І цікавість до своєї валюти. А що це як не її підтримка?

"Дешеві" гроші, підтримка свого населення та бізнесу. А не іноземної валюти. Де Ви таке бачите в діях НБУ, який розкручує стагнацію, інфляцію та девальвацію?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:58

Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:Ставку якраз піднімають, щоб підтримати свою валюту, зменшити інфляцію та девальвацію. Це усушка гривневої маси, швидкість, з якою гривня вилучається з обігу. Дорогі рефи нікому не потрібні.

Ми це вже бачили, коли ставки по депо (пов'язані з обліковою ставкою НБУ) були 25% річних, а інфляція 40%. Ставки по кредитах теж з нею пов'язані. Але зі ставками по кредитах 40-50-100% хоч вішайся. Вони для розвитку бізнесу? За кордоном таких ставок нема. І у них нема такої інфляції та девальвації, як у нас.

Рефи взагалі не з тої опери. Вони цікаві лише вузькому прошарку гравців ринку - банкам і призначені для їх підтримки. А інших гравців - населення та бізнес, хто буде підтримувати? Загалом, рефами НБУ не підтримує ринок, оскільки для декого це добре, а для інших погано. Рефи - це підтримка БС, а не ринку. При цьому НБУ інколи забуває, що його завдання не тільки в підтримці БС. І не вчиться на помилках.
Востаннє редагувалось newbie в Сер 07 вер, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:12

Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи :wink:
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:16

Запорiжжя, USD: 41.40 41.80(42.00) ...... :shock:
pritartem
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:19

  centurionus написав:
  newbie написав:Може і нісенітниця, але маю підозри щодо керманичів НБУ, яким не дуже довіряю. Наприклад, навіщо вони суттєво підняли облікову ставку НБУ, в той час як інші, підримуючи свою валюту, роблять навпаки. Тобто їх мета розкручування інфляції та девальвації, а не ринок.

Цікава інтерпретація. Десь писали (мабуть, в підручниках), що все навпаки. Зокрема, зниженням ставки стимулюють попит тощо.

Це коли економіка самодостатня і мало імпорту.
В Україні економіка ІМПОРТОЗАЛЕЖНА. саме тому підняття ставки ну ніяк майже не впливає на ринок, бо реально гроші під облігації дають в 2 рази дешевше.Тобто пряма девальвація гривні ,яку я вчора описувала.
Дійсно , стимюлюють розвинуті економіки (стимулювали раніше) ЗНИЖЕННЯМ ОС.
Але цього разу це не спрацювало навіть в США. Там вже кілька разів підняли ОС ФРС ,а інфляція зростає.
Чому? Бо енергоносії зростають.А вони залежать від Світової ціни,тобто це можна прирівняти до імпорту.
Не дуже складно для вас? Вибачаюся
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:19

  pritartem написав:Запорiжжя, USD: 41.40 41.80(42.00) ...... :shock:

В Дніпрі так само
2daphne
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:29

  newbie написав:
  centurionus написав:зниженням ставки стимулюють попит

І цікавість до своєї валюти. А що це як не її підтримка?

"Дешеві" гроші, підтримка свого населення та бізнесу. А не іноземної валюти. Де Ви таке бачите в діях НБУ, який розкручує стагнацію, інфляцію та девальвацію?

Схоже, натяків Ви не розумієте. Підвищення облікової ставки = підвищення "цікавості до валюти", як Ви це називаєте. Зниження = стимуляція попиту. В загальних рисах. Все це є в підручниках.
Чому Ви не звинувачуєте також КМУ в зазначених гріхах? Комітети ВРУ? На їхньому фоні НБУ - взірець професійності.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:50

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивіться. Яка дивна ситуація в США .На АЗС продаж палива за готівку .А якщо платиш карткою ,то плюс 10% до ціни. В нас виходить та сама ситуація .Готівка 42-\+ ,а безготівковий долар ао 37.5 на депозит. Ті самі приблизно 10%.
Україна-центр Світу
2daphne
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