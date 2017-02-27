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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9922992399249925>
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:38

  pritartem написав:Запорiжжя, USD: 41.40 41.80(42.00) ...... :shock:

Які думки, чому підскок?
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:39

  2daphne написав:
  centurionus написав:
  newbie написав:Може і нісенітниця, але маю підозри щодо керманичів НБУ, яким не дуже довіряю. Наприклад, навіщо вони суттєво підняли облікову ставку НБУ, в той час як інші, підримуючи свою валюту, роблять навпаки. Тобто їх мета розкручування інфляції та девальвації, а не ринок.

Цікава інтерпретація. Десь писали (мабуть, в підручниках), що все навпаки. Зокрема, зниженням ставки стимулюють попит тощо.

Це коли економіка самодостатня і мало імпорту.
В Україні економіка ІМПОРТОЗАЛЕЖНА. саме тому підняття ставки ну ніяк майже не впливає на ринок, бо реально гроші під облігації дають в 2 рази дешевше.Тобто пряма девальвація гривні ,яку я вчора описувала.
Дійсно , стимюлюють розвинуті економіки (стимулювали раніше) ЗНИЖЕННЯМ ОС.
Але цього разу це не спрацювало навіть в США. Там вже кілька разів підняли ОС ФРС ,а інфляція зростає.
Чому? Бо енергоносії зростають.А вони залежать від Світової ціни,тобто це можна прирівняти до імпорту.
Не дуже складно для вас? Вибачаюся

Ще знавці/знавчині з'явилися в етері. Почнімо з основ. Грамотно говорити/писати "вибачте". "Вибачаюся/ізвіняюся" облиште для маршруток.
Інфляція є двох типів. Про яку пишите? Про обидві? Теж в підручниках є. Складно зазирнути "тудой"?
P.S. Японія ще більше "імпортозалежна". Про всяк випадок
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:44

  Scorpion1 написав:
  pritartem написав:Запорiжжя, USD: 41.40 41.80(42.00) ...... :shock:

Які думки, чому підскок?

НБУ ще 15 млрд грн надрукував для викупу віськових облігацій.

Курс за 50 - вже скоро - змиріться с цим, якщо у нашого Головнокомандувача плани звільнити усі території - потрібно друкувати гроші так, шоб солдат в окопі отримуючи щомісяця 120 тисяч грн на карточку вважав себе володарем світу, і йому було чхати на коррупцію, батальйони Монако і все таке інше - він отримує хороші гроші, він володар життя.

На сьогодні 120 тисяч на фронті (по 4000 грн в день), по курсу $3000 - це шалені гроші і армія може навіть до 500 тисяч зрости.

Це правильний хід - друкувати і друкувати, палити ЗВР. Краще це робити, щоб потім аналізуючи цю війну, було сказано - що на боротьбу були кинуті усі наявні засоби. Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:49

Деполюди с соцдолларом напряглись...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:00

  Moneta написав:Деполюди с соцдолларом напряглись...

А чего напрягаться?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.
Але кількість їх більше у бійців Монаківців
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:12

  Amat написав:
  Evgeny написав:На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора.
Проблемы с налом в Привате
Вчера начались выплаты по банку Сич



Проблемы не только в Привате.
Я пытался вчера снять гривну, что бы еврики купить...
В Авале заказ и доставка через 2 дня
В Альфе вообще через 5. Даже через личного менеджера...

И это при том, что сейчас можно снять не более 100 тыс. в день.

Так что даже гривны сейчас нет. Вопрос в том, куда она делась?



це пишуть учетки 10+
банкам не має на чому заробляти, населення не поспішає повертати кредити
-валюто-обмін це зайвий гемор
-раніше банки поскріплялись гривнею валютою 2 на тиждень (після 2014 багато хто скоротили до 1 на тиждень)

сьогодні деякі раз на місяць (або 2)

тому не розганяйте зраду -що 2-5 днів чекати на депозит (зараз це нормально)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:27

  2daphne написав:
  centurionus написав:Зокрема, зниженням ставки стимулюють попит тощо.

Це коли економіка самодостатня і мало імпорту.
В Україні економіка ІМПОРТОЗАЛЕЖНА. саме тому підняття ставки ну ніяк майже не впливає на ринок

Ни себе чего, не влияет. Это раскручивает инфляцию, девальвацию, снижает доверие к собственной валюте. Пропадает желание работать, т.к. не успеешь что-то заработать, как деньги уже обесценились. Возникает желание прокручивать всякие схемы, а не честно работать. И это называется не влияет?

Мы, конечно, академиев не кончали и мудреных теорий не изучали, которые, как Вы сами говорите, не всегда работают. Поэтому говорим, что видим, может, конечно, и чушь (с точки зрения академий). Но подрывать свою валюту и экономику - это как бы не наша цель.

Теперь рассмотрим Вашу теорию. Зачем НБУ поднял учетную ставку? Якобы, чтобы сделать деньги дорогими и вывести их из оборота. Т.е., чтобы гривни всем не хватало. А зачем это нужно стране, которой стало плохо (война и т.д.)? Может нужно было оказывать всяческую поддержку бизнесу и всем, кто хочет честно работать, развивать экономику? Вливать туда дешевые деньги? Говорите, что это не работает? А это кто-то проверял в наших условиях? Т.е. по Вашему помогать никому не нужно. И если кому-то плохо, то нужно, чтобы было еще хуже. Но это, кстати, очень близко к целям наших врагов (напоминаю, в условиях войны). Так на кого работает НБУ?

Кстати, печатный станок НБУ, небось, включил на полную, безналичную гривну (путем пририсовывания ноликов) тоже плодит немерянно. Как это коррелирует с выводом ее из оборота (т.к. ее якобы слишком много)? В общем, не понимаю я целесообразность этой теории в наших условиях.

А по факту НБУ, мне кажется, действует просто примитивно. Увидел , что будет (или уже стало) плохо, и думает, а чего ж это я гривну слишком дешево продаю? Так же я ничего не заработаю (на рефинансах) или заработаю мало, т.к. инфляция все сьест. Т.е. раз будет инфляция и девальвация (с которыми он бороться не умеет или не хочет), то нужно повышать учетную ставку. Т.о. он не борется с обстоятельствами (не управляет ими), а просто подстраивается под них, хотя он как бы регулятор. А кому это наруку?

Ничего, что я на вражеской мове это изложил? Это чтоб понятней было 😂
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:30

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.09.2022...........08.09.2022
дата розрахунку...............06.09.2022............07.09.2022
Євро..................................36,287...................36,1371...-0.41%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9882 (вчера 0.9923).

Индекс доллара DXY в 15-00 110.76 (вчера 109.92)
Новый этап роста и новый 20-летний максимум. На максимумах доллар прямо сейчас.

НБУ начал проводить наличные интервенции для решения проблемы Привата.
З метою усунення труднощів із задоволенням потреб населення в готівковій іноземній валюті та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в умовах війни Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.
Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться завтра, 7 вересня 2022 року. Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно. Результати відповідних операцій публікуватимуться в день їх проведення.

Публикацию результатов я пока не нашел. Если до вечера найду, напишу их вместо этого текста.

  2daphne написав:Дивіться. Яка дивна ситуація в США .На АЗС продаж палива за готівку .А якщо платиш карткою ,то плюс 10% до ціни. В нас виходить та сама ситуація .Готівка 42-\+ ,а безготівковий долар ао 37.5 на депозит. Ті самі приблизно 10%.

Это было бы очень интересным фактом, если бы было правдой.
При оплате кредиткой топливо действительно дороже на пару центов, но ни о каких 10% речь не идет. Разница вполне сопоставима с комиссией за снятие наличных. Иначе на заправках возникли бы дикие очереди.
Источник этого мифа, скорее всего, происходит из "печального опыта" какого-то туриста, который получил списание процентов на 10 больше, чем ожидал и не разобрался в том, что это налог с продаж. В США все цены принято указывать без этого налога.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:33

  2daphne написав:Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи :wink:
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.

Вот теперь вижу, что это - та самая "старая добрая" Дафна :)
Кстати, если память не изменяет, под этим ником мужчина писал. Как, собственно, и под ником oxana-anaxo...
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