Які думки, чому підскок?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:38
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:39
Ще знавці/знавчині з'явилися в етері. Почнімо з основ. Грамотно говорити/писати "вибачте". "Вибачаюся/ізвіняюся" облиште для маршруток.
Інфляція є двох типів. Про яку пишите? Про обидві? Теж в підручниках є. Складно зазирнути "тудой"?
P.S. Японія ще більше "імпортозалежна". Про всяк випадок
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:44
НБУ ще 15 млрд грн надрукував для викупу віськових облігацій.
Курс за 50 - вже скоро - змиріться с цим, якщо у нашого Головнокомандувача плани звільнити усі території - потрібно друкувати гроші так, шоб солдат в окопі отримуючи щомісяця 120 тисяч грн на карточку вважав себе володарем світу, і йому було чхати на коррупцію, батальйони Монако і все таке інше - він отримує хороші гроші, він володар життя.
На сьогодні 120 тисяч на фронті (по 4000 грн в день), по курсу $3000 - це шалені гроші і армія може навіть до 500 тисяч зрости.
Це правильний хід - друкувати і друкувати, палити ЗВР. Краще це робити, щоб потім аналізуючи цю війну, було сказано - що на боротьбу були кинуті усі наявні засоби. Гроші нарешті отримує солдат в окопі, а не "солдат" в Монако.
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:00
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:12
це пишуть учетки 10+
банкам не має на чому заробляти, населення не поспішає повертати кредити
-валюто-обмін це зайвий гемор
-раніше банки поскріплялись гривнею валютою 2 на тиждень (після 2014 багато хто скоротили до 1 на тиждень)
сьогодні деякі раз на місяць (або 2)
тому не розганяйте зраду -що 2-5 днів чекати на депозит (зараз це нормально)
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:27
Ни себе чего, не влияет. Это раскручивает инфляцию, девальвацию, снижает доверие к собственной валюте. Пропадает желание работать, т.к. не успеешь что-то заработать, как деньги уже обесценились. Возникает желание прокручивать всякие схемы, а не честно работать. И это называется не влияет?
Мы, конечно, академиев не кончали и мудреных теорий не изучали, которые, как Вы сами говорите, не всегда работают. Поэтому говорим, что видим, может, конечно, и чушь (с точки зрения академий). Но подрывать свою валюту и экономику - это как бы не наша цель.
Теперь рассмотрим Вашу теорию. Зачем НБУ поднял учетную ставку? Якобы, чтобы сделать деньги дорогими и вывести их из оборота. Т.е., чтобы гривни всем не хватало. А зачем это нужно стране, которой стало плохо (война и т.д.)? Может нужно было оказывать всяческую поддержку бизнесу и всем, кто хочет честно работать, развивать экономику? Вливать туда дешевые деньги? Говорите, что это не работает? А это кто-то проверял в наших условиях? Т.е. по Вашему помогать никому не нужно. И если кому-то плохо, то нужно, чтобы было еще хуже. Но это, кстати, очень близко к целям наших врагов (напоминаю, в условиях войны). Так на кого работает НБУ?
Кстати, печатный станок НБУ, небось, включил на полную, безналичную гривну (путем пририсовывания ноликов) тоже плодит немерянно. Как это коррелирует с выводом ее из оборота (т.к. ее якобы слишком много)? В общем, не понимаю я целесообразность этой теории в наших условиях.
А по факту НБУ, мне кажется, действует просто примитивно. Увидел , что будет (или уже стало) плохо, и думает, а чего ж это я гривну слишком дешево продаю? Так же я ничего не заработаю (на рефинансах) или заработаю мало, т.к. инфляция все сьест. Т.е. раз будет инфляция и девальвация (с которыми он бороться не умеет или не хочет), то нужно повышать учетную ставку. Т.о. он не борется с обстоятельствами (не управляет ими), а просто подстраивается под них, хотя он как бы регулятор. А кому это наруку?
Ничего, что я на вражеской мове это изложил? Это чтоб понятней было 😂
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:30
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.09.2022...........08.09.2022
дата розрахунку...............06.09.2022............07.09.2022
Євро..................................36,287...................36,1371...-0.41%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9882 (вчера 0.9923).
Индекс доллара DXY в 15-00 110.76 (вчера 109.92)
Новый этап роста и новый 20-летний максимум. На максимумах доллар прямо сейчас.
НБУ начал
Публикацию результатов я пока не нашел. Если до вечера найду, напишу их вместо этого текста.
Это было бы очень интересным фактом, если бы было правдой.
При оплате кредиткой топливо действительно дороже на пару центов, но ни о каких 10% речь не идет. Разница вполне сопоставима с комиссией за снятие наличных. Иначе на заправках возникли бы дикие очереди.
Источник этого мифа, скорее всего, происходит из "печального опыта" какого-то туриста, который получил списание процентов на 10 больше, чем ожидал и не разобрался в том, что это налог с продаж. В США все цены принято указывать без этого налога.
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:33
Вот теперь вижу, что это - та самая "старая добрая" Дафна
Кстати, если память не изменяет, под этим ником мужчина писал. Как, собственно, и под ником oxana-anaxo...
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