RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9922992399249925
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:36

Запорожье
🇺🇸USD 41.60 42.10
🇪🇺EUR 40.60 41.20
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:36

  centurionus написав:Японія ще більше "імпортозалежна"

Не вивчав, не був там і про них мало знаю. Говорю про те, що бачу і як мені здається. При цьому зв'язок між імпортозалежністю та необхідністю підняття ОС слабо вбачаю. Це типу одразу піднімати лапки, розкручувати інфляцію і зливати свою валюту, як тільки якийсь кіпіш піднімається? Гарна регуляція 😂
Востаннє редагувалось newbie в Сер 07 вер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
newbie
 
Повідомлень: 6751
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:39

Добрі люди©

  Moneta написав:Деполюди с соцдолларом напряглись...

Там на гілці - взагалі, напряглись))
Навіть чути не хочуть, що їм вчасно не віддаду і отрутою бризкають за кожний цент, який десь в якихось банках можна вициганити/вигідніше влошитись на пару центів :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:40

  Успіх написав:
  Moneta написав:Деполюди с соцдолларом напряглись...

Там на гілці - взагалі, напряглись))
Навіть чути не хочуть, що їм вчасно не віддаду і отрутою бризкають за кожний цент, який десь в якихось банках можна вициганити/вигідніше влошитись на пару центів :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Брехня. Никто даже не пукнул.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7732
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:42

  Искатель написав:
  2daphne написав:Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи :wink:
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.

Вот теперь вижу, что это - та самая "старая добрая" Дафна :)
Кстати, если память не изменяет, под этим ником мужчина писал. Как, собственно, и под ником oxana-anaxo...


как и под ником копейка, и вообще женщинам такие форумы не интересны :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:48

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  Moneta написав:Деполюди с соцдолларом напряглись...

Там на гілці - взагалі, напряглись))
Навіть чути не хочуть, що їм вчасно не віддаду і отрутою бризкають за кожний цент, який десь в якихось банках можна вициганити/вигідніше влошитись на пару центів :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Брехня. Никто даже не пукнул.

Та там цілими днями обговорюють, де-в яких банках можна на пару центів вигідніше влошитись в конвертаційні депо!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:54

  Успіх написав:
  Moneta написав:Деполюди с соцдолларом напряглись...

Там на гілці - взагалі, напряглись))
Навіть чути не хочуть, що їм вчасно не віддаду і отрутою бризкають за кожний цент, який десь в якихось банках можна вициганити/вигідніше влошитись на пару центів :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну


такі ідіоти були тут завжди...
особливо веліли ті хто рахував кожний міліметр (цент) прибутку
-так день повернення депо не рухується, а вот там рахується
-там повертають депо після обідньою перерви і вже в цей день не встигають занести гроші до іншого банку
-десь при переоформлені дають +1% а тесь тільки 0,3%

Crazy music
crazy music for crazy people
crazy people.
Crazy music

стосовно депо 50к па 36,94
якщо в жлвтні повернуть гривнею па 40,0 а валюту куплю па 41,9 то це буде нормально
prodigy
 
Повідомлень: 8388
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3050 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:07

  prodigy написав:Crazy music
crazy music for crazy people
crazy people.
Crazy music
ошибка! :
вуду пипл
мэджик пипл
( © продиджи) :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 968
З нами з: 13.01.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:16

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  Moneta написав:Деполюди с соцдолларом напряглись...

Там на гілці - взагалі, напряглись))
Навіть чути не хочуть, що їм вчасно не віддаду і отрутою бризкають за кожний цент, який десь в якихось банках можна вициганити/вигідніше влошитись на пару центів :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну



стосовно депо 50к па 36,94
якщо в жлвтні повернуть гривнею па 40,0 а валюту куплю па 41,9 то це буде нормально


А якщо в жовтні 2025? Або таки 2022 але трирічними військовими облігаціями(або десятирічними)? Або оголосять реформу "а ля Павлов 1991 р"? Зайвих грошей у держави ніколи не було, а зараз особливо. Чому цього ніяк не можуть зрозуміти буратіни сучасності? З якого дива, в умовах війни, комусь мають дати заробити на курсі 10% за 3 місяці?
drevlyanin
 
Повідомлень: 963
З нами з: 01.04.20
Подякував: 421 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:18

  prodigy написав:
  Искатель написав:
  2daphne написав:Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи :wink:
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.

Вот теперь вижу, что это - та самая "старая добрая" Дафна :)
Кстати, если память не изменяет, под этим ником мужчина писал. Как, собственно, и под ником oxana-anaxo...


как и под ником копейка, и вообще женщинам такие форумы не интересны :mrgreen:

С последним не соглашусь)
Яни
 
Повідомлень: 11
З нами з: 06.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9922992399249925
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3110, 3111, 3112
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31118 33562186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 вер, 2022 15:17
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 164, 165, 166
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1653 11696576
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 вер, 2022 13:22
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22794340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (359)
07.09.2022 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.