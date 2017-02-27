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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:36
Запорожье
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edvardd
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Додано: Сер 07 вер, 2022 14:36
centurionus написав:
Японія ще більше "імпортозалежна"
Не вивчав, не був там і про них мало знаю. Говорю про те, що бачу і як мені здається. При цьому зв'язок між імпортозалежністю та необхідністю підняття ОС слабо вбачаю. Це типу одразу піднімати лапки, розкручувати інфляцію і зливати свою валюту, як тільки якийсь кіпіш піднімається? Гарна регуляція 😂
Востаннє редагувалось newbie
в Сер 07 вер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 14:40
Брехня. Никто даже не пукнул.
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Investor_K
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Додано: Сер 07 вер, 2022 14:42
Искатель написав: 2daphne написав:
Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.
Вот теперь вижу, что это - та самая "старая добрая" Дафна
Кстати, если память не изменяет, под этим ником мужчина писал. Как, собственно, и под ником oxana-anaxo...
как и под ником копейка, и вообще женщинам такие форумы не интересны
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prodigy
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Додано: Сер 07 вер, 2022 14:48
Investor_K написав:
Брехня. Никто даже не пукнул.
Та там цілими днями обговорюють, де-в яких банках можна на пару центів вигідніше влошитись в конвертаційні депо!
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Додано: Сер 07 вер, 2022 14:54
такі ідіоти були тут завжди...
особливо веліли ті хто рахував кожний міліметр (цент) прибутку
-так день повернення депо не рухується, а вот там рахується
-там повертають депо після обідньою перерви і вже в цей день не встигають занести гроші до іншого банку
-десь при переоформлені дають +1% а тесь тільки 0,3%
Crazy music
crazy music for crazy people
crazy people.
Crazy music
стосовно депо 50к па 36,94
якщо в жлвтні повернуть гривнею па 40,0 а валюту куплю па 41,9 то це буде нормально
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prodigy
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:07
prodigy написав:
Crazy music
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Crazy music
ошибка! :
вуду пипл
мэджик пипл
( © продиджи)
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:16
prodigy написав:
стосовно депо 50к па 36,94
якщо в жлвтні повернуть гривнею па 40,0 а валюту куплю па 41,9 то це буде нормально
А якщо в жовтні 2025? Або таки 2022 але трирічними військовими облігаціями(або десятирічними)? Або оголосять реформу "а ля Павлов 1991 р"? Зайвих грошей у держави ніколи не було, а зараз особливо. Чому цього ніяк не можуть зрозуміти буратіни сучасності? З якого дива, в умовах війни, комусь мають дати заробити на курсі 10% за 3 місяці?
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drevlyanin
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:18
prodigy написав: Искатель написав: 2daphne написав:
Я весною 2009 року здаала всі долари та відправила на депозит до осені 2013 року,тоді всіх попередила,що треба увійти в валюту ,а весною 2015 продавала долари від 35 до 28 та вкладала в депозити . В Приваті на 3 роки під 30% в 2016 вклала.
Оце були часи
Наразі зовсім інша ситуація,якщо ви не бачите.
Вот теперь вижу, что это - та самая "старая добрая" Дафна
Кстати, если память не изменяет, под этим ником мужчина писал. Как, собственно, и под ником oxana-anaxo...
как и под ником копейка, и вообще женщинам такие форумы не интересны
С последним не соглашусь)
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Яни
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