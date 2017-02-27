Додано: Сер 07 вер, 2022 17:43

2daphne написав: Ще але..Тоді було АТО,а зараз війна тільки починається ,з цим ніхто не сперечається.

Ще але..Тоді було АТО,а зараз війна тільки починається ,з цим ніхто не сперечається.

О, ще залишилися такі унікуми, свідки "терористів"?Тоді війна якраз починалася, рівно 9 років тому восені 2013 року вже розгорталася вся пропаганда та війська для окупації Криму, яке АТО?І якщо тоді весь світ у принципі вже прощався з якоюсь там Україною, точніше, з її частиною, то зараз нам доведеться стати центральним військовим форпостом Європи, інших варіантів не залишилося.Нагадую що ленд-ліз ще навіть не починався, як і наприклад постачання авіації, це все в 2023 побачимо. І якщо 9 років тому війна починалася, то зараз вона якраз закінчується, хоча це закінчення і рік, і три може тривати. Але перемир'я для якихось мінських-4 вже не буде, доведеться йти до кінця.А ситуація з курсом валюти якраз зараз більш прозора та керована, ніж у 2014. Хоча як воно тримається лише з дисконтом 30%, це взагалі диво, без зовнішнього макрофінансу вже було б 300%.