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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:43
2daphne написав:
Ще але..Тоді було АТО,а зараз війна тільки починається ,з цим ніхто не сперечається.
О, ще залишилися такі унікуми, свідки "терористів"?
Тоді війна якраз починалася, рівно 9 років тому восені 2013 року вже розгорталася вся пропаганда та війська для окупації Криму, яке АТО?
І якщо тоді весь світ у принципі вже прощався з якоюсь там Україною, точніше, з її частиною, то зараз нам доведеться стати центральним військовим форпостом Європи, інших варіантів не залишилося.
Нагадую що ленд-ліз ще навіть не починався, як і наприклад постачання авіації, це все в 2023 побачимо. І якщо 9 років тому війна починалася, то зараз вона якраз закінчується, хоча це закінчення і рік, і три може тривати. Але перемир'я для якихось мінських-4 вже не буде, доведеться йти до кінця.
А ситуація з курсом валюти якраз зараз більш прозора та керована, ніж у 2014. Хоча як воно тримається лише з дисконтом 30%, це взагалі диво, без зовнішнього макрофінансу вже було б 300%.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:47
pritartem написав:centurionus
та не, не так часто...просто бакс укрепился по отношению ко всем валютам
Втім гривня послабшала і до євро. Будемо спостерігати.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:51
prodigy написав: Amat написав: Evgeny написав:
На общий рост курса повлияло за последние 2 дня 2 фактора.
Проблемы с налом в Привате
Вчера начались выплаты по банку Сич
Проблемы не только в Привате.
Я пытался вчера снять гривну, что бы еврики купить...
В Авале заказ и доставка через 2 дня
В Альфе вообще через 5. Даже через личного менеджера
...
И это при том, что сейчас можно снять не более 100 тыс. в день.
Так что даже гривны сейчас нет. Вопрос в том, куда она делась?
це пишуть учетки 10+
банкам не має на чому заробляти, населення не поспішає повертати кредити
-валюто-обмін це зайвий гемор
-раніше банки поскріплялись гривнею валютою 2 на тиждень (після 2014 багато хто скоротили до 1 на тиждень)
сьогодні деякі раз на місяць (або 2)
тому не розганяйте зраду -що 2-5 днів чекати на депозит (зараз це нормально)
Я нічого не розганяю.
Може це і нормально зараз. Я не проти. просто розповів свій досвід.
Доречі, не зрозумів, що значить "це пишуть учетки 10+"?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:57
zerocool написав: 2daphne написав:
Ще але..Тоді було АТО,а зараз війна тільки починається ,з цим ніхто не сперечається.
О, ще залишилися такі унікуми, свідки "терористів"?
Тоді війна якраз починалася, рівно 9 років тому восені 2013 року вже розгорталася вся пропаганда та війська для окупації Криму, яке АТО?
І якщо тоді весь світ у принципі вже прощався з якоюсь там Україною, точніше, з її частиною, то зараз нам доведеться стати центральним військовим форпостом Європи, інших варіантів не залишилося.
Нагадую що ленд-ліз ще навіть не починався, як і наприклад постачання авіації, це все в 2023 побачимо. І якщо 9 років тому війна починалася, то зараз вона якраз закінчується, хоча це закінчення і рік, і три може тривати. Але перемир'я для якихось мінських-4 вже не буде, доведеться йти до кінця.
А ситуація з курсом валюти якраз зараз більш прозора та керована, ніж у 2014. Хоча як воно тримається лише з дисконтом 30%, це взагалі диво, без зовнішнього макрофінансу вже було б 300%.
Та давайте рахувати вже з Богдана нашого Хмельницького чи ще раніше.
По темі. В чому більша прозорість курсу? Чисто регульований курс .Треба буде - завтра зроблять 50 ,чи ще більше. Меньше не зроблять ,бо назад дороги не буває в економіці.
Зовнішня допомога зараз - це просто супер ,бо весь бюджет тримається на допомозі.Реально ми зараз на зовнішньому фінансуванні.
Одне питання.Нащо нам гривня? Правильно,щоб дурити народ ,щоб могли заробляти псевдоЕліти.
Якщо ми прагнемо в ЕС,то дуже доречно було би перейти на ЕВРО .Зараз дуже влучний час і курс 0.99.
Але про що ми говоримо? В нас покищо пів країни нема ,а грошей(гривні) все більше і більше, ввп меньше і меньше.То які перспективи швидко закінчити війну? А ніяких і всі про це говорять.
Війна тільки починається,хочп аже 200 днів .І тільки Українці здатні так легко переживати смерті,поранення, втрату територій та перспективи затяжної війни.
Не знаю ,пишатися чи плакати.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:21
2daphne написав: zerocool написав: 2daphne написав:
Ще але..Тоді було АТО,а зараз війна тільки починається ,з цим ніхто не сперечається.
О, ще залишилися такі унікуми, свідки "терористів"?
Тоді війна якраз починалася, рівно 9 років тому восені 2013 року вже розгорталася вся пропаганда та війська для окупації Криму, яке АТО?
І якщо тоді весь світ у принципі вже прощався з якоюсь там Україною, точніше, з її частиною, то зараз нам доведеться стати центральним військовим форпостом Європи, інших варіантів не залишилося.
Нагадую що ленд-ліз ще навіть не починався, як і наприклад постачання авіації, це все в 2023 побачимо. І якщо 9 років тому війна починалася, то зараз вона якраз закінчується, хоча це закінчення і рік, і три може тривати. Але перемир'я для якихось мінських-4 вже не буде, доведеться йти до кінця.
А ситуація з курсом валюти якраз зараз більш прозора та керована, ніж у 2014. Хоча як воно тримається лише з дисконтом 30%, це взагалі диво, без зовнішнього макрофінансу вже було б 300%.
Та давайте рахувати вже з Богдана нашого Хмельницького чи ще раніше.
По темі. В чому більша прозорість курсу? Чисто регульований курс .Треба буде - завтра зроблять 50 ,чи ще більше. Меньше не зроблять ,бо назад дороги не буває в економіці.
Зовнішня допомога зараз - це просто супер ,бо весь бюджет тримається на допомозі.Реально ми зараз на зовнішньому фінансуванні.
Одне питання.Нащо нам гривня? Правильно,щоб дурити народ ,щоб могли заробляти псевдоЕліти.
Якщо ми прагнемо в ЕС,то дуже доречно було би перейти на ЕВРО .Зараз дуже влучний час і курс 0.99.
Але про що ми говоримо? В нас покищо пів країни нема ,а грошей(гривні) все більше і більше, ввп меньше і меньше.То які перспективи швидко закінчити війну? А ніяких і всі про це говорять.
Війна тільки починається,хочп аже 200 днів .І тільки Українці здатні так легко переживати смерті,поранення, втрату територій та перспективи затяжної війни.
Не знаю ,пишатися чи плакати.
Даффа. Заплачь!
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:23
2daphne написав:
Якщо ми прагнемо в ЕС,то дуже доречно було би перейти на ЕВРО .Зараз дуже влучний час і курс 0.99.
Але про що ми говоримо? В нас покищо пів країни нема ,а грошей(гривні) все більше і більше, ввп меньше і меньше.То які перспективи швидко закінчити війну? А ніяких і всі про це говорять.
Що ви несете, які півкраїни? Окуповано 20%, з яких ще більша частина з 2014 року.
"Швидко закінчити війну" – це за 2-3 тижні? Звичайно ні, а за рік-два-три цілком реально. Саме тому зараз вже фініш 9-річної агресії. Українська армія йде швидко вгору за можливостями, руснявая вниз, це очевидно й ідіотам.
З економікою складніше, але вже в 2023 ввп піде вгору, а там подивимося, вихід на рівень 2022 і вище це кілька років як мінімум.
Про перехід на євро навіть не хочу тут пояснювати, багато чого не зрозумієте, судячи з рівня заяв.
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zerocool
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:09
zerocool написав:
Що ви несете, які півкраїни? Окуповано 20%, з яких ще більша частина з 2014 року.
"Швидко закінчити війну" – це за 2-3 тижні? Звичайно ні, а за рік-два-три цілком реально. Саме тому зараз вже фініш 9-річної агресії. Українська армія йде швидко вгору за можливостями, руснявая вниз, це очевидно й ідіотам.
З економікою складніше, але вже в 2023 ввп піде вгору, а там подивимося, вихід на рівень 2022 і вище це кілька років як мінімум.
Про перехід на євро навіть не хочу тут пояснювати, багато чого не зрозумієте, судячи з рівня заяв.
Ви можете разувати і 20 років,бо ще Кучма почав здавати Крим.Ну то таке.
Ми втратили 40% посівів пшениці,до 30% всіх зернових, до 40% металургії,за інші дрібніші галузі покищо промовчу.Плюс Харків та Миколаїв географічно не можуть нормально жити та працювати.
Ви кажете ,що до кінця війни 1.2-3 роки ? Як ви порахували?Ну навіть ще три роки війни ,то ми на її початку. Навіть 2 Світова на території України була біля 2 років.
Скілтки реба буде грошей та людських ресурсів,щоби відновити все ?
Скільки треба буде друкувати гривні,який курс буде? Одна надія,що Захід нас не кине і якось приборкає наш олігархат і їхню владу,до якої немає вже довіри ні в кого, навіть в їхніх ппасіпак.
Я не маю сумнівів ,що ми переможемо,але я віддаю собі раду, що все це буде довго,важко і неприємно.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:16
Експерт радить тримати гроші все ж таки в національній валюті,
оскільки всі розрахунки всередині країни відбуваються у гривні.
«Якщо говорити про поради, то ми прихильники заощаджень у національній валюті, оскільки хліб ми, як і раніше, можемо купити саме за гривні. У період війни валютні спекуляції можуть позначитися проти тих, хто хоче на них заробити, якщо банки перестануть приймати валюту.
Краще розподіляти ризики та не зберігати все в доларах, євро або криптовалюті», — вважає аналітик.
Питання.
Що значить,що банки не прийматимуть валюту?
Статтю КК введуть?
Де беруть таких експертів?
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:16
Amat написав:
Доречі, не зрозумів, що значить "це пишуть учетки 10+"?
це аксакали (стаж на форумі більше 10 років-тобто 10+)
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:36
2daphne написав:
Навіть 2 Світова на території України була біля 2 років.
У вересні 1939 р. ЗУ окупована совітами, а ще раніше Закарпаття угорцями. Звільнення від німців та їх союзників 28.10.44, але збройне протистояння ще тривало.
Але тоді і працювати і воювати можна було заставити б-ть людей фактично задурно. Зараз таке навіть не розглядається.
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